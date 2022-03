YK:n luontoneuvottelut: vuonna 2030 maailmassa pitää olla enemmän luontoa kuin nyt – toimien rahoituksessa yhä suuria erimielisyyksiä

YK:n biodiversiteettisopimus on keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus. Sillä halutaan suojella ekosysteemejä, kasvi- ja eläinkuntaa sekä huolehtia luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja geenivarojen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta.

Tärkein kysymys on se, miten pysäytämme biologisen monimuotoisuuden häviämisen?

Uuteen kehykseen liittyvät asiakirjat (siirryt toiseen palveluun) on julkaistu ja yhdessä niistä on kooste kaikista kansainvälisistä tavoiteitteista, sisältäen kaikkien maiden esitykset. Tekstissä on von Weissenbergin mukaan yhä tuhansia hakasulkeita, joista täytyy päästä eroon.