Nato-jäsenyys antaisi Suomellekin ydinasepelotteen – Venäjä saattaisi kääntää ohjuksiaan herkemmin Suomea kohti

Minkälainen Naton pelote on?

– Natoa vastaan toimiessaan Venäjä joutuu aina huomioimaan sen riskin, että konflikti eskaloituisi tilanteeseen, jossa käytettäisiin ydinaseita. Vaikka mahdollisuus olisi kuinka pieni, riski on niin valtava, että sillä on pidäkearvoa.

Natossa on ollut sen perustamisesta lähtien Pesun mukaan epäluuloa siitä, kuinka suuria uhrauksia Yhdysvallat on valmis tekemään eurooppalaisten vuoksi. Epäluulot nousivat pintaan varsinkin presidentti Donald Trumpin kaudella 2017–2021.

Naton jäsenet mukana ydinkokouksissa

Ydinasepelotteeseen liittyvää keskustelua käydään ydinasesuunnitteluryhmässä (NPG), jossa ovat mukana lähes kaikki jäsenmaat. Ulkopuolelle on jäänyt vain ydinasevalta Ranska, joka on halunnut korostaa aseiden omistajuutta ja on tuonut esiin aseidensa merkitystä Euroopan yhteisenä pelotteena.

Yhdysvaltain ydinaseita on ollut sijoitettuina 1950-luvulta saakka Naton eurooppalaisissa tukikohdissa. Virallisesti B61-ydinaseiden sijainteja ei kerrota, mutta yhdysvaltalaisia aseita on arvioitu olevan Euroopassa sata, viidessä Nato-maassa ja kuudessa tukikohdassa.

Teholtaan säädettävä B61-ydinase on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, ja sitä on kehitetty vähitellen.

Nato pyrkii ydinaseiden vähentämiseen, mutta on linjannut pitävänsä kiinni omasta pelotteestaan niin kauan kunnes ydinaseita on olemassa.

Minkälaisia valintoja Suomelta odotetaan?

Suomi otettaisiin Naton ohjuspuolustuksen piiriin

Ydinsodan uhan arvioidaan kasvaneen

Venäjä on viestittänyt voivansa käyttää ydinaseita tilanteessa, jossa sen olemassaolo on uhattuna.

– Silloin esiin nousee kysymys siitä, mikä on seuraava askel ja miten he voivat selvitä konfliktista. Pyrkisikö Venäjä lopettamaan konfliktin jollakin näytösluonteisella iskulla, vaikka kaukana asutuskeskuksista?

Ydinsota alkaisi todennäköisesti juuri taktisella ydinaseella, jota käytetään osana jotakin konfliktia taistelukentillä. Mahdollisuus on yhä kaukainen, mutta merkkejä taktisten ydinaseiden käyttökynnyksen madaltumisesta on hänen mukaansa näkyvissä.

Lähteenä on käytetty myös Egmont-instituutin ajatuspaperia (siirryt toiseen palveluun) "Belgium should not change strategy on her contribution to Nato's nuclear role sharing".