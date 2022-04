Malmi Vice eli Valari Tynkkynen yhdistää Helsingin Malmin rouheaa elämänmenoa tuttuihin mainoksiin ja logoihin

Pop-taide ja musta laatikko

– Parasta on, kun saa tehdä sellaista, joka huvittaa itseä. Ja jos se vielä huvittaa muita ja joku ihan tahtoo sen seinälleen, niin se on paras palkinto, mitä taitelija voi saada.

Get Peace

Malmi Vicen suosituin, kansainvälisestikin levinnyt logo-muunnos on rusinapaketti-väännös Get Paid.

Nyt Ukrainan sodan myötä hän on tehnyt siitä maan väreillä ja muodoilla koristetun Get Peace-version.

Get paid -sarja päivittyi Malmi Vicen käsissä teokseksi Get Peace

Tämän on huomannut myös Ankka-taitelijanakin tunnettu Kaj Stenvall , joka on Akujen sijasta alkanut maalaamaan Putineita. Banksy kritisoi kaduilla ja Malmi Vice esimerkiksi Malmilla ja Instagramissa.

Malmin zombiet

Sen on outo yhdistelmä kauhusarjakuvaa ja action-hahmoja. EC-comicsin legendaarinen Tales from The Crypt on muuttunut muotoon Tales from Malmi ja Malmin vanhan ostoskeskuksen ja Malmintorin edessä on muovilaatikossa zombi-hahmo toisessa kädessään järjettömän suuri viinapullo ja toisessa ruuvimeisseli.