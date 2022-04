Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Natalya Yaykon, 30, työpäivä alkaa kolmenkymmenenkahden pienen sydämen täyttämällä tietokoneen ruudulla.

Hän opettaa ekaluokkalaisia etänä kotoaan Ukrainassa Lvivissä. Joka aamu oppilaat muodostavat sydämet käsillään ja lähettävät rakkautta toisilleen ja opettajalleen.

Välillä he lähettävät rakkauttaan niille lapsille, joilla ei ole suojaa pommituksilta tai keinoja olla yhteydessä muihin.

Yayko on yksi ukrainalaisista opettajista, joka opettaa ympäri Eurooppaa pakolaisiksi lähteneitä lapsia etäyhteyksien varassa.

Osa Yaykon oppilaista on paennut Ukrainasta esimerkiksi Puolaan ja Italiaan. Yaykon mukaan neljäkymmentä prosenttia hänen oppilaistaan on tällä hetkellä ulkomailla. Osa on siirtynyt maan sisällä rauhallisempiin kyliin ja kaupunkeihin.

Kun sota alkoi varhain aamulla 24. helmikuuta, Yayko panikoi.

– Otin heti yhteyttä lapsiin. Yritin välttää aiheesta puhumista, koska olin itsekin peloissani. Kun lapset kysyivät, miksi emme tapaa tänään koululla, vastasin, että meillä on nyt loma. Eräs tyttö oli kuitenkin jo paennut sotaa Luhanskista. Hän sanoi, että valehtelen, ja että nyt on sota.

Yayko myönsi lapsille tilanteen olevan näin, ja että lasten vanhemmat puhuisivat heille asiasta vielä. Hän halusi vakuuttaa, että he ovat turvassa vanhempiensa kanssa, ja että hän tukee heitä.

Venäjän hyökättyä Ukrainan koulut suljettiin. Yayko pelkäsi menettävänsä tunnesiteensä oppilaidensa kanssa, joten hän järjesti piirtämistunteja päivittäin etäyhteyden avulla.

– Näytin heille eläimiä äitini tilalta, josta käsin pidin tunteja. Lasten nuoremmatkin sisarukset olivat välillä mukana piirtämässä. Se oli kuin perheen yhteistä aikaa meille kaikille, Yayko kertoo.

Yayko pakeni ensin äitinsä luokse maaseudulle. Nyt hän on palannut omaan asuntoonsa Lvivissä.

– Vaikka tilanne on synkkä, on siinä positiivisiakin puolia. Vertailemme esimerkiksi aamuisin olinpaikkojemme säätä: täällä Lvivissä saattaa olla aurinkoista, mutta Italiassa sää voi olla sateinen.

Vaikka ulkomailla olevat lapset eivät täysin ymmärrä tilanteen vakavuutta kotimaassa, ovat he ja Ukrainassa edelleen olevat lapset Yaykon mukaan tunteellisia.

– Lapset ovat yhteydessä toisiinsa, mutta he eivät viestittele ahdistuneesti. Mutta kerran lapset lukivat aivan tavallista tarinaa, joka sai heidät kaikki itkemään, sanoo Yayko.

Hän on luvannut lapsille kannustimena, että kun Ukraina on voittanut sodan, he käyvät yhdessä vaeltamassa koulunsa läheisillä vuorilla.

Sodan vaikutuksista lasten oppimiseen ja koulutukseen Yayko ei jaksa olla liian huolissaan.

– Haluan vain, että he ovat turvassa.

Berliiniin paennut Mark kaipaa takaisin Kiovaan

– Osa muista oppilaista on edelleen Kiovassa. Siellä pommitettiin lähellä koulua tänään koulupäivän aikana.

Näin kertoo 12-vuotias Mark Dadhkevych ensimmäisestä etäkoulupäivästään.

Dadhkevych on yksi puolestatoista miljoonasta ukrainalaisesta lapsesta, joka on paennut kotimaastaan. Hän asuu nyt serkkunsa luona Saksassa Berliinissä, ja on juuri aloittanut etäkoulun.

Hänen opettajansa järjestää opetuksen Kiovasta, jossa suurin osa kouluista on suljettu. Osa Dadhkevychin luokkatovereista osallistuu opetukseen ulkomailta, mutta osa on edelleen Kiovassa.

– Meillä on ollut jonkin verran yhteysongelmia, mutta muuten koulu sujuu hyvin, Dadhkevych sanoo.

Osa lapsista opiskelee sodan keskeltä Ukrainasta

Tetyana Tyschyk, 29, opettaa ukrainan kieltä kuudesluokkalaisille isoäitinsä asunnosta Vinnytsjasta Ukrainassa. Tyschykin koulu sijaitsee Kiovassa.

– Eräät lapset ovat esimerkiksi Romaniassa, missä heillä on koulupaikka romanialaisessa koulussa. He eivät kuitenkaan osaa kieltä, joten heidän on vaikea tehdä muuta kuin matematiikkaa. He ovat osallistuneet myös minun tunneilleni, hän kertoo.

Tyschyk on kehottanut oppilaitaan kirjoittamaan halutessaan runoja siitä, mitä sota saa heidät tuntemaan. Lisäksi oppilaat ovat jakaneet tunneilla, mitä he aikovat tehdä sodan jälkeen.

– Eräs oppilas sanoi, että hän aikoo syödä todella paljon. Ihmettelin sitä hetken, mutta sitten ymmärsin, että ulkonaliikkumiskiellon aikaan ei ole voinut hakea ruokaa, joten sitä ei ole aina ollut riittävästi, Tyschyk sanoo.

Sota on Tyschykin mukaan kiepauttanut lasten maailmankuvan ylösalaisin.

Sota näkyy konkreettisesti myös lasten kielessä.

– Osa venäjää puhuvista lapsista on ilmaissut, että he eivät halua enää puhua venäjää. He haluavat oppia ukrainaa ja puhua sitä, Tyschyk kertoo.

Venäjän kielellä on Ukrainassa vähemmistökielen asema.

Kaikesta huolimatta lapset uskovat Tyschykin mukaan Ukrainan voittoon, ja he ovat ylpeitä omasta kansallisuudestaan.

Ukrainasta on paennut yli puolet maan lapsista

Ukrainasta on Unicefin arvion mukaan lähtenyt pakolaiseksi yli neljä miljoonaa lasta. Yli puolet Ukrainan lapsista on siis nyt pakolaisia.

Reilu kuukausi sitten alkaneen sodan alussa Ukrainan koulut suljettiin kahdeksi viikoksi. Opetusta on nyt kuitenkin päätetty jatkaa maan läntisissä osissa, sillä sodan vaikutukset eivät ole siellä yhtä rajut kuin muualla.

Koulut päättävät itse, onko opetus kokonaan etänä vai osittain lähiopetuksena. Kaikkialla Ukrainassa edes etäopetus ei ole kuitenkaan mahdollista sotatoimien takia.

Omalla kielellä opiskelu on tärkeää, mutta etäopetus ei ole pysyvä ratkaisu

Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori ja ylilääkäri ja lasten- ja nuortenpsykiatrian erikoislääkäri Andre Sourander pitää tärkeänä sitä, että pakolaislapset saavat opetusta osin omalla kielellä.

Hän ei kuitenkaan näe jatkuvaa etäopetusta ulkomailta toimivana ratkaisuna.

– Pakolaislapsella on tärkeää saada koulupaikka uudessa maassa, sillä mahdollisuus koulunkäyntiin luo haavoittuvassa asemassa oleville lapsille elämän rakenteita. Lähiopetus on varmasti lapsen kokeman turvallisuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää, Sourander kertoo sähköpostitse.

Lasta ja perhettä pitäisi auttaa integroitumaan uuteen yhteiskuntaan mutta samalla säilyttämään oma etninen identiteettinsä ja juurensa.

Souranderin mukaan sotaa kokevien lasten riski posttraumaattiseen stressihäiriöön on suuri.

– Ukrainalaiset lapset kokevat päivittäin ilmapommituksia, miehitystä ja sotaan liittyvää terroria. Sota johtaa monenlaisten traumaattisten kokemusten lisääntymiseen, turvattomuuteen ja menetyksiin. Tämänkaltaisten traumaattisten tilanteiden kohtaaminen aiheuttaa lapsissa pelkoa, kauhua, avuttomuutta, levottomuutta ja uniongelmia.

Traumaattisessa stressihäiriössä tyypillistä on traumaattisten kokemusten kokeminen uudelleen muistoina ja mielikuvina. Ihminen, jolla on posttraumaattinen stressihäiriö, saattaa pyrkiä välttämään tilanteita, jotka muistuttavat häntä traumasta ja aiheuttavat hänelle ahdistusta.

– Tämä voi johtaa laaja-alaisiin mielenterveyden ongelmiin, persoonallisuuden vaurioitumiseen, univaikeuksiin ja sosiaalisen toimintakyvyn vaikeutumiseen, hän kertoo.

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen arvioi, että Suomessa ei riitä valmiutta vaativien sotatraumojen hoitoon, joita pakolaisilla voi olla.

Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter arvion mukaan Suomeen saattaa tulla 40 000–80 000 sotaa pakenevaa ihmistä Ukrainasta. Lopullinen lukumäärä riippuu kuitenkin sodan kulusta.

Osa Suomeen saapuneista ukrainalaislapsista on jo aloittanut koulunkäynnin suomalaisissa koulussa.