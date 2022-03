Moni epäili Will Smithin Oscar-mottauksen olleen lavastettu – tietokirjailijan mukaan kyseessä on "melkein salaliittoteoria"

Will Smith voitti varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa Oscarin parhaasta miespääosasta. Palkinto jäi kuitenkin harvalle mieleen gaalasta.

Oscar-gaalan mieleenpainuvin episodi ei liittynyt elokuviin tai palkintoihin vaan mottaamiseen lavalla. Näyttelijä Will Smith suivaantui koomikko Chris Rockin gaalassa kertomasta vitsistä, joka liittyi Smithin vaimoon Jada Pinkett Smithiin.

Suorassa lähetyksessä Will Smith käveli lavalle, löi Rockia ja palasi takaisin paikalleen, josta hän huuteli vielä kirosanojen saattelemana vihaisena Rockille.

Episodi on Oscar-gaalan historiassa täysin poikkeuksellinen. Se on ollut monen mielestä niin uskomaton, että sitä on epäilty (siirryt toiseen palveluun) käsikirjoitetuksi ja lavastetuksi.

Will Smith suuttui Chris Rockin vitsistä, joka koski hänen vaimoaan Jada Pinkett Smithiä. Kuva: Rob Latour/Shutterstock/All Over Press

Varsinaista kovaa todistusaineistoa lavastusteorian puolesta ei ole. Sen sijaan Smith on pyytänyt julkisesti Rockilta anteeksi, ja Oscarit järjestävä Yhdysvaltain elokuva-akatemia on kertonut tutkivansa tapauksen. Akatemian johtoon kuuluva näyttelijä Whoopi Goldberg on myös sanonut (siirryt toiseen palveluun), että Smithille tulee teosta seurauksia.

Välikohtauksen lavastukseen uskovat ovat kuitenkin sitä mieltä, että esimerkiksi osapuolten kehonkieli ei näyttäisi tilanteessa uskottavalta. Maailmalla media on tosin haastatellut kehonkielen asiantuntijoita, jotka taas pitävät tilannetta (siirryt toiseen palveluun)uskottavana (siirryt toiseen palveluun).

Miksi mottaus Oscar-lavalla on saanut monet epäilemään, että tapaus oli ennalta sovittu ja näytelty?

Tuoreen Salaliittoteorioiden ihmemaassa -tietokirjan kirjoittanut toimittaja, suomalaisten salaliittouskomuksia tutkinut yhteiskuntatieteiden tohtori Pasi Kivioja sanoo Ylelle, että myös hänellä kävi ensin mielessä, että välikohtaus olisi ollut ennalta suunniteltu.

– Vasta kun hän (Smith) ryhtyi sieltä katsomosta huutelemaan rumia, niin hänen kielenkäytöstään ja ympärillä olevien ilmeistä päättelin, että tämä ei varmasti ollut ihan sovittu juttu.

Pasi Kivioja on kirjoittanut tuoreen Salaliittoteorioiden ihmemaassa -tietokirjan. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Melkein salaliittoteoria

Kiviojan mukaan se, että lyönti nähtiin juuri Oscar-gaalassa, on omiaan herättämään epäilyksiä sen aitoudesta. Sali on täynnä maailman juhlituimpia tarinankerronnan ammattilaisia, ja myös Smith ja Rock pitkän linjan näyttelijöinä varmasti osaisivat teeskennellä uskottavasti lyönnin. Oscar-gaalassa on myös totuttu näkemään esimerkiksi juontajien humoristisia yllätyksiä.

Gaalassa oletettavasti turvatoimet ovat korkealla tasolla, joten se, että Smithin oli ylipäänsä mahdollista kävellä lavalle lyömään Rockia, voi saada monet kyseenalaistamaan tapauksen aitouden.

Onko Smithin lyönnin aitouden kyseenalaistamista mielekästä analysoida salaliittoteoriana? Kiviojan mukaan yleinen ominaispiirre salaliittoteorioille on se, että pyritään löytämään järkeenkäypä selitys järjettömältä vaikuttavalle asialle.

Koska tuntuu järjettömältä, että joku voisi kesken Oscar-juhlan käydä lyömässä lavalla juontajaa, järkeenkäypä selitys kuuluisi, että tämä on käsikirjoitettua ja lavastettua ja tavoitteena olisi esimerkiksi nostaa Oscareiden katsojalukuja.

Oscareiden katsojaluvut nousivat tänä vuonna merkittävästi. Tähän tosin vaikuttaa se, että vuosi sitten pandemian keskellä järjestettyä gaalaa katsottiin poikkeuksellisen vähän. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Kiviojan mukaan tämänkaltainen järkeily täyttää ainakin melkein salaliittoteorian määritelmän.

– On olemassa viisi kriteeriä sille, että jokin asia on salaliittoteoria eikä jokin muu uskomus, ja tässä täyttyy ainakin neljä kriteeriä viidestä.

Salaliittoteorian tunnusomaiset kriteerit ovat:

Säännönmukaisuus : Ihmiset ajattelevat, ettei näin voi tapahtua sattumalta Oscareissa

: Ihmiset ajattelevat, ettei näin voi tapahtua sattumalta Oscareissa Toimijuus : Joku olisi tietoisesti suunnitellut, että Smith käy mottaamassa Rockia

: Joku olisi tietoisesti suunnitellut, että Smith käy mottaamassa Rockia Liittouma : Tässä tapauksessa voimansa olisivat yhdistäneet Oscar-gaalan järjestäjät, vitsin kertonut Chris Rock sekä Will Smith ja tämän vaimo Jada Pinkett Smith

: Tässä tapauksessa voimansa olisivat yhdistäneet Oscar-gaalan järjestäjät, vitsin kertonut Chris Rock sekä Will Smith ja tämän vaimo Jada Pinkett Smith Todellisen luonteen salailu: Toimijat yrittäisivät nyt salata, että kohtaus oli suunniteltu

Viides kriteeri on salaliiton vihamielinen tarkoitus, eli yleensä liittouman ajatellaan tavoittelevan pahoja asioita. Tämä kriteeri ei mottauksen aitouden epäilyssä täyty, koska lavastus-tulkinnassa Oscareiden järjestäjillä tuskin nähdään olevan muita tavoitteita kuin mahdollisesti katsojalukujen nostaminen.

Kiviojan mielestä lyönnin aitouden epäily on siis “melkein salaliittoteoria”, mutta ei aivan puhdasverinen sellainen.

Tosi-tv saa epäilemään televisiossa nähtyä

Salaliittoteorioista puhutaan nykyään paljon, ja ne ovat olleet viime vuosina erityisen paljon esillä koronavirukseen sekä Q-Anoniin liittyvien teorioiden takia. Kivioja muistuttaa, että sellaista akateemista tutkimusta ei ole, joka osoittaisi, että ihmiset uskoisivat salaliittoteorioihin aiempaa enemmän, vaikka niistä puhutaankin paljon.

Oscar-episodin epäilyn juuret voivatkin Kiviojan mielestä olla selkeämmin toisessa aikamme ilmiössä: tosi-tv:ssä.

– Me olemme tosi-tv-kulttuurin kyllästämiä. Tiedämme, että vaikka jokin asia olisikin niin sanottua tosi-tv:tä, se on monesti käsikirjoitettua.

Will Smith huuteli vielä yleisöstä kirosanojen kera Chris Rockille käytyään lavalla lyömässä tätä.

– En usko, että on kovin paljon ihmisiä, jotka uskovat, että kaikki tosi-tv-tapahtumat ja viihdejutut olisivat täysin totta, Kivioja sanoo.

Siksi hän arvelee, että jos Oscar-gaalassa olisi nähty vaikkapa 40 vuotta sitten vastaavanlainen lyöminen, järkytys olisi ollut nykyistä paljon suurempi. Ihmiset olisivat yleisemmin ajatelleet, että nyt tämä todella tapahtui.

Kivioja muistuttaa myös, että etenkin Yhdysvalloissa luottamus perinteiseen mediaan on laskenut, mikä myös ruokkii epäilyksiä televisiossa nähtyä kohtaan.

Kysymys machokulttuurista jää varjoon

Kysymystä siitä, löikö Smith spontaanisti Rockia Oscar-lavalla vai oliko tilanne lavastettu, voi toki edelleen pitää jossain määrin avoimena. Kukaan osapuoli ei ole tällaista teoriaa tosin vahvistanut, mutta teoriaan kuuluukin ajatus siitä, että sen taustavoimat eivät asiaa myönnä – muutenhan kyseessä ei olisi kummoinenkaan salaliitto.

On kuitenkin hyvä muistaa, että hetki välikohtauksen jälkeen Will Smith palkittiin gaalassa parhaan miespääosan Oscarilla. Palkinto, jota voisi pitää näyttelijän uran kirkkaimpana kruununa, ei ole kiinnostanut ketään, vaan huomio on ollut pelkästään Smithin lyönnissä. Toisin sanoen ainakaan Will Smithin voi tuskin nähdä itse hyötyneen teosta. Toisaalta vasta aika näyttää, miten teko vaikuttaa sen osapuolten maineeseen.

Will Smith pyysi Oscar-voittopuheessaan anteeksi Yhdysvaltain elokuva-akatemialta. Myöhemmin hän pyysi julkisesti anteeksi myös Chris Rockilta. Kuva: Rob Latour/Shutterstock/All Over Press

Kivioja sanoo, että hän itse pitää suhteellisen varmana sitä, ettei teko ollut suunniteltu tai lavastettu. Tämän puolesta puhuvat ainakin Smithin vihamielinen huutelu Rockille mottauksen jälkeen, ympärillä olevien ihmisten reaktiot, se, että Oscarit järjestävä elokuva-akatemia alkoi tutkia tapausta sekä Smithin oma anteeksipyyntö Rockille.

– Mutta ymmärrän, että ihmisillä voi olla tulkinta asiasta vielä avoimena.

Kivioja uskoo myös, että kun kerran ajatus tapauksen epäaitoudesta on jo levinnyt, se ei katoa, vaikka osapuolet jälkikäteen vakuuttelisivat mitä hyvänsä. Hän ei pidä tätä kovin vakavana asiana, koska tapaus tuskin on muutaman kuukauden kuluttua enää kovin isosti muistissa, vaan kyse on pikemminkin päiväperho-puheenaiheesta, josta tohistaan hetki ja joka unohdetaan sitten.

Sen sijaan spekulointi mottauksen aitoudesta jättää Kiviojan mielestä varjoonsa paljon tärkeämmän keskustelun: oliko väkivallan käyttäminen tilanteessa hyväksyttävää? Smith toimi tilanteessa ikään kuin vaimonsa esiliinana ja machokulttuuria ilmentävään tapaan kävi fyysisesti käsiksi henkilöön, joka oli loukannut hänen vaimonsa kunniaa.

– Aika vanhanaikaisia sukupuolirooleja siinä ilmennettiin, ja se keskustelu on minusta paljon kiinnostavampi kuin tämä, että oliko se aitoa vai ei.

