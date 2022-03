Kunta-alan työriidassa ei sopua: palkansaajajärjestöt hylkäsivät sovintoesityksen – 25 000 hoitajan lakko alkaa perjantaina

Kyseessä on ison paketin kaatuminen, sillä valtakunnansovittelijan sovintoesitys koski koko kunta-alan eli yli 420 000 palkansaajan työehtoja.

Kunta-alalle on annettu useita lakkovaroituksia. Ensimmäisenä suurista työtaisteluista alkaa 25 000 hoitajaa kuudesta sairaanhoitopiiristä.

Palkansaajat: "Märkä rätti", "Täysin kelvoton ehdotus"

– Sovintoehdotus on täysin kelvoton. Jos halutaan, että tässä maassa on jatkossakin julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, poliittisen päättäjän on pakko puuttua peliin. Poliitikot välttelevät ja kiertelevät, mutta kyllä sote-palvelut, niiden rahoitus ja etenkin tulevaisuus ovat lopulta heidän vastuullaan, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.