10 poliisin tehtävät menivät uusiksi Imatralla – tutkinta halutaan pitää samoissa käsissä: "Pikkutunneilla kirjatut ilmoitukset eivät ole aina täydellisiä"

Pelkkää toimistotyötä aikaisemmin tehneet poliisit pääsevät nyt viikonloppuisin myös ihmisten ilmoille kenttäpartiossa. Tavoitteena on esimerkiksi sujuvoittaa rikosten käsittelyä. Ajatuksena on, että kenttävuorossa rikospaikalla käyvä partio voi hoitaa esitutkinnan loppuun asti.

– Ei tarvitse perehtyä juttuun papereiden perusteella eikä tulkita toisten kirjauksia. Esimerkiksi yön pikkutunneilla kirjoitetut rikosilmoitukset eivät ole aina ihan täydellisiä. Jos itsellä on jo muistijälki asiasta, sitä on helpompi lähteä viemään eteenpäin, uutta poliisiryhmää johtava rikoskomisario Matti Raivikko kertoo.

Monipuolinen osaaminen on tärkeää

Vuoden mittaisen kokeilun tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää poliisien monipuolista ammattitaitoa, ja ottaa resurssit tehokkaaseen käyttöön.

– Isommilla paikkakunnilla löytyy enemmän väkeä ja poliisit voivat erikoistua enemmän tiettyihin tehtäviin. Meille tärkeää on, että henkilöstömme pystyy suorittamaan kaikenlaisia tehtäviä ja heitä on helppo liikutella tehtävästä toiseen, johtava rikoskomisario Matti Raivikko sanoo.

– Koskaan ei oikein tiedä, mitä päivä tuo tullessaan, kun aamulla tulee töihin. Tämä on mielenkiintoinen kokeilu, joka voi onnistuessaan tuoda paljon hyvää alueelle, vanhempi rikoskonstaapeli Lea Nieminen sanoo.

Poikkeuksellinen malli

Juuri Imatran uuden poliisiryhmän kaltaista ryhmää ei ole muualla Suomessa. Vastaavia poliisiryhmiä on esimerkiksi Itä-Suomen poliisissa, mutta ne toimivat rikoskomisario Matti Raivikon mukaan pienemmillä paikkakunnilla ja pienempien poliisiasemien alueella.

– Meillä on pyritty huomioimaan paikalliset olosuhteet ja toimintaympäristö. Meillä on kuitenkin aika iso toiminta-alue. Imatran poliisiaseman alueella on 35 000 ihmistä ja useampi kunta, Raivikko sanoo.