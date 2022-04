Pyöräkorjaajista on huutava pula – polkupyörämekaanikkoja kouluttaa vain yksi koulu Suomessa

Osaavista polkupyöräkorjaajista on pulaa. Koulutuskeskus Tavastia on vastannut pulaan kouluttamalla pyörämekaanikkoja jo kolmen vuoden ajan. Tavastia on ainut oppilaitos, jossa voi opiskella polkupyörän huoltamista ja korjaamista. Yrittäjä Antti Munnukka on yksi kouluttajista.