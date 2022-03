Ministeri Lepän maille tuotiin laittomasti purkubetonia: "Olen asiassa ainoastaan alueen vuokranantaja"

Ympäristöluvat puuttuivat 2,5 vuoden ajan

Väistyvä ministeri ei kommentoi asiaa

– Kyllä siitä oli puhetta Jarin kanssa, että tällainen erhe tuli. Hän sanoi, että asiat on saatava kuntoon. Sehän on tietenkin myöhäistä siinä vaiheessa, kun maat on kipattu.

Heinolalaisnavetan kivijalka

Rahtiasiakirjan mukaan purkubetonia tuotiin Pertunmaalle 24 kuutiota. Ympäristötarkastajan mukaan määrä on pienehkö. Viranomaisten kiinnostus herää vasta, kun on kyse sadoista tonneista.

– On hyvä, että purkubetonia hyödynnetään, koska se on kivitavaraa. Siinä on harvemmin epäpuhtauksia, jotka estäisivät käytön maarakentamisessa. Mutta se on laitonta, että dumpataan ihan vain dumppaamisen ilosta.