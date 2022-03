Annika Saunamäki näki kotinsa ikkunasta, miten susi jolkotteli Kokkolan keskustan tuntumassa – koira-aitauksen ohi kulki 13,5 sentin tassunjäljet

Havaintoja samoihin aikoihin viime vuonna

Riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilön mukaan susi on saapunut pohjoisesta jäätä pitkin sunnuntaina Mölleriin. Se on liikkunut myös Kvikantissa, Pikiruukissa ja Ykspihlajassa.

Arvio on, että nuori susi etsii omaa reviiriä ja on poikennut Kokkolassa. Sen arvellaan olevan matkalla etelään ja sisämaahan.

Susi on Björklundin mukaan voinut lähteä liikkeelle Oulun seudulta, jossa on 4–5 susilaumaa.

Jonakin vuonna Kokkolassa on piipahtanut susi, joka on matkannut etelästä pohjoiseen. Silloin se on saattanut lähteä esimerkiksi Vaasan eteläpuolelta, jossa on myöskin 4–5 susilaumaa.