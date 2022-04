Sähköpotkulautakolari vei Joona Nummelinin, 24, ajokortin ja työkyvyn ainakin toistaiseksi – skuuttiturmille tulossa oma koodi sairaaloihin

Hän on edelleen sairauslomalla.

– Muistan vain sen, että auton keula tuli kohti. Sitten makasin asvaltilla ja tunnustelin kipuja. Nukkuminen on edelleen todella vaikeaa, nukun parin tunnin pätkissä. Pää on tunnoton, ja haju- ja makuaisti puuttuu kokonaan.

Vakavimpien onnettomuuksien määrän kasvu näyttää hidastuneen

HUSin tukielinkirurgian linjajohtaja Mika Paavola arvioi, että sama on edessä jälleen tulevana kesäkautena. Hän uskoo, että tapaturmia sattuu yhä enemmän, kun vuokralautojen määrä kasvaa edelleen.

Ongelmaa on suitsittu ja suitsitaan yhä alennetulla nopeudella ja yöllisellä ajokiellolla, joka on voimassa myös tänä kesänä .

Sähköpotkulautaonnettomuuksia tapahtuu niin paljon, että niiden aiheuttamille vammoille on todennäköisesti tulossa oma syykoodi terveydenhuollon ICD10-tautiluokitusjärjestelmään.

– Oma diagnoosikoodi olisi hyödyllinen. Koodisto on kansainvälinen, samoin kuin tämä sähköpotkulautailmiökin on. Siellä on suomalaisten kannalta paljon hassumpiakin koodeja muun myrkyttömän niveljalkaisen puremista lähtien.