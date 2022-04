Kuuden puolueen sekava liitto yrittää pysäyttää Orbánin voittokulun – nämä viisi asiaa ratkaisevat, kuka voittaa tänään Unkarin vaalit

Viktor Orbánin asema on luja, mutta oppositio on keskittänyt kaiken voimansa häntä vastaan. Ylen EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen seuraa vaaleja Budapestissa.

BUDAPEST Unkarissa on tänään kuumeinen vaalipäivä. Asetelma ei voisi olla sähköisempi.

Oikeistolainen Fidesz-puolue ja pääministeri Viktor Orbán hakevat neljättä peräkkäistä jatkokautta.

Kuuden puolueen oppositio yrittää kammeta sen vallasta keskittämällä kaiken voimansa yhden ehdokkaan eli Péter Márki-Zayn taakse.

Parlamenttivaalien tulos alkaa selvitä myöhään illalla.

Mielipidetiedusteluissa Fidesz ja Orbán ovat olleet johdossa noin 3–10 prosenttiyksikön erolla kyselystä riippuen (siirryt toiseen palveluun), mutta noin viidesosa äänestäjistä pohtii vielä kantaansa.

Miten käy? Tässä viisi keskeistä pointtia sunnuntaista, joka voi olla Unkarissa käänteentekevä.

1) Orbán on aidosti suosittu kansanmies

Suomalaisille pääministeri Orbán näyttäytyy valtaa keskittävänä ja EU:n kanssa kahnaavana vallanjanoajana, joka kuljettaa Unkaria askeleittain kohti yksin- tai harvainvaltaa.

Hänen hallituksensa on johtanut Unkaria vuodesta 2010 ja jo aiemmin vuosina 1998–2002.

Valta ei perustu vain tiukkaan otteeseen. Orbán nauttii aitoa, laajaa kansansuosiota.

– Meillä on vähätelty Orbánia hyvin pitkään. Hän on karismaattinen johtaja ja yksi Euroopan taidokkaimpia poliitikkoja, sanoo Unkari-tutkija Heino Nyyssönen, joka on poliittisen historian dosentti Turun yliopistossa.

Osviittaa saa tästä Facebook-videosta (siirryt toiseen palveluun), joka kuvaa Orbánin kampanjakäyntiä maaseudulla.

Orbán (keskellä) solahtaa sikajuhliin. Kuva: Viktor Orbánin kampanjavideo

Videolla Orbán liekittää teurastettua sikaa ja irrottaa tältä nahan tottunein ottein. Miesjoukko ympärillä siemailee palinka-viinaa ja hohottelee Orbánin letkautuksille.

– Orbán profiloituu maaseudun kansanmieheksi, joka vastustaa eliittiä. Unkarilaisten silmin voisi hiukan humoristisesti sanoa että hän on paskiainen, mutta paskiainen joka pitää omiensa puolta, Nyyssönen jatkaa.

Maaseudulla ja pikkukaupungeissa suosio on vahvaa, mutta Budapestissa jopa kolme neljäsosaa on Orbánia vastaan. Vaalien alla Orbán on ohjannut kannattajakunnalleen miljarditukia valtion lompakosta.

Lapsiperheet ovat saaneet veronpalautuksia ja eläkeläiset ylimääräisen kuukausieläkkeen. Alle 25-vuotiaat on vapautettu tuloveroista, maaseudun köyhille on järjestetty työllistämisohjelmia ja julkisen sektorin palkkoja on korotettu.

Teot eivät ainakaan heikennä Orbánin suosiota. Mutta ne nakertavat valtion kassaa, ja kriitikot pitävät röyhkeänä sitä, että hallituspuolue käyttää vaalien alla tukuttain valtion rahaa valtansa pönkittämiseen.

– Jalkapallostadioneja rakennetaan, mutta sairaalat rapistuvat, Nyyssönen sanoo.

2) "Epäpyhä allianssi" haastaa Orbánin nyt tai ei koskaan -asenteella

Fideszin valta on niin betonoitu, että oppositio on yhdistänyt voimansa tavalla, joka olisi muuten mahdoton.

Peräti kuuden puolueen rintaman poliittinen kirjo ulottuu laidasta laitaan. Mukana on kaksi isoa puoluetta eli sosiaalidemokraatit ja ex-äärioikeistolainen Jobbik, ja neljä liberaalia, vihreää tai muuten vain Orbánia vastustavaa pienpuoluetta.

Ei ole väärin puhua epäpyhästä allianssista eli siitä, että poliittiset vastustajat tekevät nyt yhteistyötä mielessään vain yksi tavoite: Orbánin kaataminen.

Opposition pääministeriehdokkaaksi valittiin viime syksynä Péter Marki-Zay, Suomessakin 1990-luvulla kapakkatöissä ollut kiertolainen.

Márki-Zay on konservatiivikristitty ja kaukana perusliberaalista, mutta opposition punavihreä siipikin on hyväksynyt hänet ehdokkaakseen. Márki-Zayn toivotaan lyövän kiilaa Orbánin kannattajakuntaan.

Márki-Zay puhumassa kannattajilleen maaliskuun puolivälissä. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Keskittäminen onnistui paikoin vuoden 2019 paikallisvaaleissa, kun oppositio valtasi itselleen pormestarintuolit Budapestissa ja useilla muilla alueilla. Fidesz pysyi vahvimpana, mutta menestys rohkaisi oppositiota.

– Vuonna 2019 Orbán ja Fidesz havahtuivat siihen, että suuret kaupungit voidaan menettää, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenalanvastaava Katalin Miklóssy.

Miklóssyn mukaan Fidesz on siirtänyt valtion omaisuutta säätiöihin ja ottanut haltuun pankkisektorin, isoja yhtiöitä sekä yli 400 mediayritystä. Sillä on mieleisensä viranhaltijat presidenttinä, valtakunnansyyttäjänä ja perustuslakituomioistuimen johdossa.

Tarkoituksena on säilyttää valtaa, vaikka oppositio voittaisi.

3) Orbán on Putinin ystävä – syökö Venäjän brutaali hyökkäys ääniä vai ei?

Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on ollut EU:ssa yksi ystävä ylitse muiden: Orbán.

Orbán on tukenut Putinia ja Putin Orbánia. Kiitoksena Orbán on saanut Unkarille poikkeuksellisen halvat maakaasusopimukset.

Unkarilaisten kaasulaskuissa on muun muassa lukenut oranssilla pohjalla (Fideszin väri), paljonko rahaa säästyy Orbánin ansiosta.

Mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti kaiken.

– Orbán on sodan vuoksi isossa liemessä, Nyyssönen sanoo.

Orbán ja Vladimir Putin judokatsomossa vuonna 2017. Kuva: Tamas Kovacs / EPA

Äkkiseltään ajattelisi, että kaveruus Putinin kanssa laskee Orbánin suosiota. Mutta voikin käydä toisin.

Unkari on tukenut kaikkia EU:n Venäjälle asettamia pakotteita ja Orbán on luonut nahkaansa rauhan takaajaksi.

Unkari on Ukrainan rajanaapuri. Orbán on runnonut läpi ajatusta, että opposition tukema aseapu Ukrainaan uhkaisi vetää Unkarin mukaan sotaan. Valheellinen narratiivi saattaa mennä läpi, Nyyssönen sanoo.

– Valtiolliset tiedotusvälineet ovat Orbánin hallussa, ja hän pyrkii taitavasti esittämään Fideszin rauhanpuolueena ja opposition sotapuolueena.

Kyse on myös luottamuksesta. Äänestäjää, joka luottaa Orbániin, eivät säröt hetkauta.

4) Vaalijärjestelmä on epäreilu

Fideszin vallan perusta ei ole vaalivilpissä, vaikka sellaisiakin väitteitä on esitetty.

Vuoden 2018 vaalien jälkeen 100 000 ihmistä marssi Budapestissa syyttäen Orbánia vilpistä – tosin vailla selkeitä perusteita.

Tällä viikolla romanialaiselta kaatopaikalta löytyi (siirryt toiseen palveluun) säkillinen jo täytettyjä ja Unkarin vaaleihin tarkoitettuja postiääniä, jotka oli osittain poltettu. Fidesz ja oppositio ovat syytelleet toisiaan siitä, kuka säkillisen on mahdollisesti polttanut.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ on vaaleissa läsnä täydellä tarkkailijamäärällä, mikä on EU-alueella poikkeuksellinen toimenpide.

ETYJ on kritisoinut täysin suhteetonta epätasapainoa Unkarin mediassa. Márki-Zay sai vaalien alla viisi minuuttia puheaikaa (siirryt toiseen palveluun) valtiollisella M1-tv-kanavalla. Edes vaaliväittelyitä ei ole, koska Orbán ei salli niitä.

Joulukuussa 2018 Unkarissa järjestettiin isoja Orbánin vastaisia mielenosoituksia. Kuva Budapestista. Kuva: Balazs Mohai / EPA

Fidesz on muuttanut myös vaalijärjestelmää omaksi edukseen.

Vaalipiirejä ja vaalitapaa on muutettu niin, että alle 50 prosentin äänisaaliilla voi saada parlamenttiin jopa kahden kolmasosan enemmistön.

Näin kävi vuonna 2018, kun Fideszin ja sen kristillisen kumppanipuolueen KDNP:n vaaliliitto sai 49 prosentin ääniosuudella 133 paikkaa Suomen eduskunnan kokoisesta Unkarin parlamentista. Paikkamäärä antoi voittajille vapaat kädet tehdä parlamentissa lähes mitä vain.

Ilman vilppiäkin asetelma on lähes täysin Fideszin puolella.

– Olennaisinta ei ole, ovatko vaalit vapaat, vaan että ne ovat monin tavoin epäreilut, Nyyssönen kiteyttää.

5) Orbán hamuaa uuskonservatiivista tulevaisuutta

Mitä tapahtuu, jos Orbán voittaa?

– Orbán haluaa itsensä historiankirjoihin luomalla uuden aikakauden. Hänellä on jo rahaa, ja vallasta hän on saanut kaiken minkä voi. Nyt hän pyrkii rakentamaan uuskonservatiivista tulevaisuutta ja pyrkii todistamaan, että liberaali aikakausi on ohi, Miklóssy sanoo.

Entä jos oppositio voittaa?

– He tietävät, että syvä yhteistyö ei ole helppoa. He keskittyisivät siihen, että järjestelmää palautettaisiin demokraattiseksi, Nyyssönen sanoo.

Orbán on joutunut useasti selittelemään EU:ssa, miksi hän on ajanut Unkaria epädemokraattiseen suuntaan. Unkarilta voidaan nyt jäädyttää EU-tukia, ellei se noudata unionin oikeusvaltioperiaatteita. Kuva: Patrick Seeger / EPA

Opposition hetki on tässä ja nyt. Riittääkö Márki-Zayn karisma vai pitääkö Orbán pintansa?

– Mielipidetiedustelut eivät ole luotettavia. En usko, että Fidesz saa kahden kolmasosan enemmistöä. Pienempi voitto tarkoittaisi, että he joutuvat neuvottelemaan parlamentissa, joka on tähän asti ollut kumileimasimen asemassa, Miklóssy sanoo.

Mikä on opposition oikea karva? Onko vaikkapa Jobbik-puolueen muutos äärioikeistolaisesta liberaalimpaan aitoa vai tilapäinen vaalikikka?

Kukaan ei tiedä, sanoo Nyyssönen, ja lainaa emeritusprofessori Kari Palosen ajatusta siitä, miten liitot ovat aina tilannesidonnaisia.

– Ydinvoimaäänestyksessä fasistienkin äänet lasketaan, Nyyssönen lainaa.

– Vasta Unkarin tilanteen kautta olen todella ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa.

Voit keskustella aiheesta alla olevasta linkistä. Keskustelu on avoinna maanantaihin kello 12:een asti.