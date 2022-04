Presidentti Sauli Niinistön tapaamiset ja puhelut on kerätty presidentinkanslian verkkosivuilta. Ministereiden yhteydenpidosta listat on koottu pääosin heidän esikunnistaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on ollut Suomen ministereistä kansainvälisesti aktiivisin. Nato- ja EU-maiden lisäksi hän on pitänyt yhteyksiä Lähi-itään ja kansainvälisiin järjestöihin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on on vieraillut tänä vuonna Puolassa, Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa ja useita kertoja Brysselissä. Kiinnostusta Suomeen on hänen mukaansa juuri nyt paljon ja kutsuja on tullut.