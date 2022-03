Yli satavuotiaiden määrä kasvaa ennätystahtia – yksi heistä on Hilkka Karvonen, 105, joka pitää itsensä vireänä jumpalla ja taiteella

– Minulta kysytään usein, miltä tuntuu olla tämän ikäinen. No, ihan tavalliselta! Tällaista elämäni on ollut jo pitkään, hän sanoo.

Hilkka Karvonen sanoo iän hidastaneen häntä sen verran, että rollaattori on nykyään tarpeen. Hän kutsuu apuvälinettään "voortiksi".

Muissa huoneissa syntyy puolestaan käsitöitä, päiväkirjamerkintöjä ja runoja. Sen jälkeen, kun Hilkka Karvonen täytti sata vuotta, hänen tuotoksiaan on koostettu omakustannekirjoiksi. Toistaiseksi niitä on ilmestynyt kuusi.

Vireä ja nauravainen 105-vuotias saa arkeensa apua kotihoidolta ja miniältä, mutta pärjää useimmissa asioissa omillaan. Fyysisestä kunnosta on pitänyt huolta joka-aamuinen lihaskuntojumppa (siirryt toiseen palveluun) ja se, että Karvosten kotitalossa ei ole hissiä.

– Ystäviä näkisi mielellään enemmän, mutta harva jaksaa nousta portaita tänne neljänteen kerrokseen. Me jaksamme – ja se on pitänyt mukavasti vetreänä, Hilkka Karvonen kertoo.

Lauri Karvonen (vas.) on Hilkan toinen puoliso. Pariskunta on ollut yhdessä yli 50 vuotta.

“Eliniän piteneminen on aalto”

Karvosen kaltaiset tervaskannot käyvät vuosi vuodelta yleisimmiksi. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa eli viime vuoden lopulla 1107 vähintään satavuotiasta ihmistä. Luku on kaikkien aikojen ennätys.

Satavuotiaiden määrä on kasvanut kiihtyvällä tahdilla ainakin 40 viime vuotta. Gerontologian professorin Marja Jylhän mukaan asiassa ei ole mitään yllättävää.

Suomalaisten keskimääräinen elinikä on noussut lähes yhtäjaksoisesti ainakin 200 vuotta. Aluksi lukua korotti lapsikuolleisuuden lasku, jonka sai aikaan hygienian parantuminen ja riittävän ravinnon saannin yleistyminen.

Viime vuosikymmeninä trendiä on jatkanut lääkkeiden ja terveydenhuollon kehitys.

– Eliniän piteneminen on eräänlainen aalto. Kun aluksi saatiin lapsena kuoleminen vähenemään, sitä seurasi aikuisuuden ja vanhuuden kuolleisuuden väheneminen. Nyt yli 90-vuotiaat ovat suhteellisesti nopeimmin kasvava väestöryhmä Suomessa, Jylhä kertoo.

Sattumallakin on osuutensa

Hilkka Karvonen ei osaa sanoa, miksi hänen elämänsä on venynyt poikkeuksellisen pitkäksi.

Pitkäikäisyyteen on useita syitä.

Vaikeat sairaudet ovat tulleet tutuiksi myös Hilkka Karvoselle, mutta hän on selättänyt vaivansa kerta toisensa jälkeen. Eräs vakavimmista tilanteista oli 1920-luvun lopulla, kun hän kymmenvuotiaana sairastui keuhkokuumeeseen.

Elämän ilot kirkkaampia kuin surut

Tutkijat ovat kautta aikojen pohtineet, kuinka vanhaksi ihminen voi elää. Tällä hetkellä arvio on noin 120 vuodessa.

Hilkka Karvonen tiedostaa, että myös hänen elämänsä on vääjäämättömästi loppusuoralla.

Lauri ja Hilkka Karvosen koti on täynnä Hilkan tekemiä maalauksia ja käsitöitä.

– Iloja ja suruja on ollut, mutta ilot muistaa kirkkaammin. Vaikka esimerkiksi kaipaan edesmenneitä lapsiani, aika on tehnyt tehtävänsä. Suru on hellittänyt otettaan, hän miettii.