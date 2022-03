TVO nostaa Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin tehon yli 30 prosenttiin

STUK on tarkastanut kokeiden suunnitelmat ja ohjeet sekä valvonut merkittävimpiä kokeita laitospaikalla. STUK on myös käynyt läpi merkittävimmät koekäyttötulokset. Käyttöönottokokeet ovat osoittaneet, että laitos toimii suunnitellulla tavalla ja laitoksen tehoa on turvallista nostaa yli 30 prosentin.