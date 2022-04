Ukrainasta ei ole löytynyt pernaruttoa, toisin kuin Venäjältä – pelätty bakteeri muhii maassa ja sen syyt sekä seuraukset huolestuttavat tutkijoita

Sen sijaan sitä on löydetty hiljakkoin Siperiasta Pohjois-Venäjältä.

Pernarutto leviää sulavasta ikiroudasta

Kyse on jo peruuttamattomista muutoksista arktisella alueella, sanoo dosentti Tero Mustonen . Hän on yksi kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin uusimman vaikutusraportin pääkirjoittajista.

– Iso polaariekosysteemi on siirtymässä toiseen asentoon, johon kuuluu muun muassa se, että tundralle leviää pajuja ja muun muassa Alaskassa majavia.

Pernarutto on koronaviruksen lailla yksi eläimestä ihmiseen siirtyvä zoonoosi.

Arktinen alue on isojen muutosten keskellä

Maailman keskilämpötila on noussut esiteollisesta ajasta 1800-luvun puolivälistä nyt reilulla asteella. Suomessa muutos on tällä hetkellä noin kaksinkertainen.

Napojen läheisyydessä olevien alueiden on tiedetty lämpenevän eniten ilmastonmuutoksen edetessä. Lämpeneminen johtuu pohjoisessa pääosin merien jääpeitteen häviämisestä.

– Isoja tundra-alueita tullaan menettämään ja tilalle tulee havumetsää ja pensaita ja näiden mukana uutta eläinlajistoa. Se mitä me voimme tehdä on, että saamme mahdollisimman hyvän tilannekuvan ja sen pohjalta yritämme toimia.

Pernaruton ilmaantumisen lisäksi nopea muutos on tehnyt muun muassa asumisesta hankalampaa, kun talojen nurkat romahtavat.

Ikiroudan äkillisiä muutoksia ei ole huomioitu

Useiden ilmastotutkijoiden mukaan arvio on vain osatotuus. Keskeinen syy tähän on se, että ilmastotieteellä, ja siten myös paneelilla, ei ole kunnon malleja, joiden avulla voidaan ennakoida ja nähdä ikiroudan nopeita muutoksia.

Muutokset voivat olla mullistavia, sillä pelkästään maaperän tuhansia vuosia vanhassa jäässä on varastossa kaksi kertaa niin paljon hiiltä, kuin ilmakehässä on nyt.

Varasto on moninverroin suurempi kuin ilmastotavoitteissa pysyminen edellyttää. Varaston laaja purkautumien saa aikaan lämpenemisen kierteen, jonka vaikutukset tuntuvat koko maapallolla.

– Tarvitsemme kaikenlaisia mittauksia ja satelliiteilla saadaan koko polaarialueen kattavaa tietoa, mikä on ilmastomielessä oleellista.

Ikiroudan sulamisella vaikutus koko maailman ilmastoon

Ikiroudan pintalämpötila on noussut yleisesti lähemmäs yhden asteen viimeisen kymmenen vuoden aikana ja maan lämpötila on ollut viime vuosina ennätyskorkealla. Ikiroudasta vain osan on arvioitu olevan altis nopealle sulamiselle kuluvan vuosisadan aikana.