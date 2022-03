Ukraina julkaisi 620 henkilön listan väitetyistä Venäjän turvallisuuspalvelun työntekijöistä – asiantuntija: vuoto voi olla Suomelle eduksi

Ylen tietojen mukaan lista on vakavasti otettava.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että jos listan tiedot pitävät kutinsa, paljastus on Venäjälle vakava takaisku ja voi heikentää sen tiedustelua entisestään.

Listassa passi- ja puhelinnumeroita

Ukrainan sotilastiedustelupalvelun nettisivuilla julkaistussa listassa on 620 nimeä.

Listassa on nimien lisäksi muun muassa syntymäpäiviä ja -paikkakuntia sekä passi- ja puhelinnumeroita. Joidenkin nimien kohdalla on mainittu auton rekisterinumero ja automalli.

Kaikki listalla olevat henkilöt on rekisteröity turvallisuuspalvelu FSB:n päämajaan tai sen kanssa samalla kadulla sijaitsevaan osoitteeseen Moskovassa.

Vuoto voi heikentää FSB:tä

Jos vuoto osoittautuu paikkansapitäväksi, se on iso isku Venäjälle, Jussi Lassila arvioi.

– Tämä on paineen luomista Venäjän ja maan tiedustelupalvelun suuntaan.

Venäjän tiedustelu on jaettu kolmeen tiedustelupalveluun, joista FSB tekee kotimaan tiedustelua. Myös FSB:llä on kuitenkin todennäköisesti työntekijöitä ulkomailla, ja Lassilan mukaan on mahdollista, että listalla olevia ihmisiä toimii Euroopassa ja myös Suomessa.