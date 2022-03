– Tästä puhuminen on superpelottavaa, mutta minulla ei ole enää mitään menetettävää, sanoo Elina Tawast , joka työskenteli muotitalo Ivana Helsingissä markkinoinnin assistenttina vuosina 2016–2018.

Tawast on yksi viidestätoista Ivana Helsingin entisestä työntekijästä, joiden kokemuksia yrityksen palveluksessa käydään läpi tässä jutussa. Haastateltavien joukossa on työntekijöitä, harjoittelijoita ja yritykselle töitä tehneitä kevytyrittäjiä.

Aihe on yhä monelle arka. Osa haastateltavista puhuu omalla nimellään, osa nimettömänä.

Yle on varmistanut haastateltujen taustat ja työhistorian työsopimusten ja -todistusten, palkkakuittien ja sähköpostiaineiston avulla.

Ivana Helsingin yrittäjä ja luova johtaja Paola Suhonen on monipuolinen ja arvostettu vaikuttaja muotialalla.

Muotitalossa moni pelkäsi johtajaa

Haastateltavien kertomusten perusteella Ivana Helsingin yrityksen ja Paola Suhosen henkilökohtaisen elämän raja on hämärtynyt. Työntekijät ovat päätyneet hoitamaan sellaisia töitä, jotka eivät heidän mielestään kuulu yrityksen toimintaan.

Haastateltavat kertovat toisistaan tietämättä samanlaisia kokemuksia Paola Suhosen aggressiivisesta käytöksestä. Heidän mukaansa Suhonen on huutanut alaisilleen, haukkunut olemattomista virheistä ja vähätellyt työntekijöiden toistuvia avunpyyntöjä suuren työmäärän alla.

Neljä haastateltavaa kokee, että työskentely Ivana Helsingissä on syy mielenterveysongelmiin ja pitkiin työkyvyttömyysjaksoihin.

Paola Suhonen kiistää, että hän olisi koskaan ylittänyt soveliaisuuden rajoja esihenkilönä. Hän kuitenkin korostaa, että on tärkeää, että nuoret näkevät pienyrityksen arjen ja sen moninaiset työtehtävät.

Haastateltavien mukaan useita Ivana Helsingin pop-up-myymälöitä on pyöritetty pääasiassa palkattomien harjoittelijoiden voimalla.

Yle on nähnyt Paola Suhosen sähköpostitse kuittaamaa tuntikirjanpitoa, joka vahvistaa harjoittelijoiden systemaattisen myyjän työn yrityksen pop up-myymälöissä.

“Suhoset olivat inspiroivia puhujia”

– He ovat todella taidokkaita ja inspiroivia puhujia, Tawast sanoo.

Tawast haki paikkaa, vaikka tiesi jo etukäteen, että harjoittelu on käytännössä palkatonta työtä vaatekaupan myyjänä.

– Minulla oli kova himo ja palo alalle. Ajattelin siinä vaiheessa, että tällä alalla on tehtävä alkuun paljon töitä ilmaiseksi. Jos olisin pyytänyt palkkaa, en olisi saanut paikkaa, Tawast sanoo.

Lain mukaan harjoittelu voi olla palkatonta vain, jos sen järjestää virallinen oppilaitos, te-toimisto tai kyse on oppisopimuskoulutuksesta. Tawastin mukaan tapauksessa ei ollut kyse yhdestäkään näistä.

Kaksi muuta haastateltavaa kertoo tehneensä vaatemyyjän työtä palkattomana harjoitteluna ilman lain vaatimaa kytköstä oppilaitokseen. Yle on nähnyt näiden harjoittelijoiden työsopimukset, jotka Pirjo Suhonen on allekirjoittanut.

– Jos täysi-ikäinen Suomen kansalainen omasta vapaasta tahdostaan hakeutuu kerryttämään omaa ammattiosaamistaan ja alatuntemustaan ilman, että hänen harjoittelupanoksellaan korvataan mitään palkallista työtä, en ymmärrä, mikä tässä on ongelma? Pirjo Suhonen kirjoittaa vastauksessaan Ylelle.

"Mekkopalkka" oli yleinen käytäntö

Kaksi työntekijää kertoo, että heitä on pyydetty kirjaamaan palkanlaskuun vähemmän tunteja, mitä he ovat todellisuudessa tehneet.

16 tunnin työvuoroja alaikäisenä harjoittelijana

Nyt 20-vuotias Laura oli alaikäinen aloittaessaan harjoittelun Ivana Helsingissä. Lauran nimi on muutettu, koska häntä arveluttaa, miten julkisuus vaikuttaa uramahdollisuuksiin.

Yle on nähnyt työvuorolistan, jonka mukaan Lauralle on merkitty 16 tunnin työvuorot Ivana Helsingin järjestämillä Superwood-festareille peräkkäisinä päivinä. Vuoro loppui aamullayöllä kello neljä.

Airbnb-kämpän vuokrausta ja pyykkäystä

– Minut laitettiin keskiyöllä odottamaan asiakkaita Paolan Airbnb-kämppään. Me harkkarit pestiin myös kämpän pyykit.

Stadin ammattiopiston vaatetusalan lehtori Helen Sofuoglu sanoo, että yritystä ei enää moneen vuoteen ole suositeltu ompeluopiskelijoiden työharjoittelupaikaksi, koska työnohjaus siellä on puutteellista tai olematonta.

– Se on ollut meidän listoilta pois juuri sen takia, että sieltä ei saa oppia ja ohjausta. Oletetaan, että opiskelija jo osaa, vaikka he ovat vasta oppimassa työtä. Silti joku aina löytää Ivanan ja haluaa mennä sinne. Ei sitä ole estetty.

"Työn oletettiin olevan elämäntapa"

Suhosen mukaan ylityöt on korvattu vapaapäivinä, mutta haastateltavien mukaan töitä on ollut niin paljon, että todellisuudessa vapaata ei ole voinut pitää. Jos harjoittelija tai työntekijä ei ole selvinnyt kaikista töistään, Suhonen on ollut vihainen.