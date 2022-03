Hiuksensa syöpähoidoissa menettänyt somevaikuttaja Eino Nurmisto tyrmistyi Oscar-gaalan pilailusta: "Loukkaava ja harkitsematon vitsi"

Suomalainen somevaikuttaja Eino Nurmisto on surullinen ja pettynyt Oscar-gaalan vitsailusta. Hän ihmettelee, miten vitsi on päässyt tarkastusten läpi käsikirjoitukseen. Kuvassa Nurmisto on kodissaan Helsingin Kalliossa syyskuussa 2021.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle