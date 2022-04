Reetta Rädyn kolumni: Maailma on helvetinkone, jossa kaikki liittyy kaikkeen

Kun kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi uusimmat tuomiopäivän tietonsa, oli selvää, että uutiset jäävät nyt Ukrainan sodan varjoon. Mutta nopeasti valkeni, että näilläkin asioilla, ympäristötuholla ja sodalla, on suora yhteys . Mehän rahoitamme Venäjän sotimista ostamalla siltä fossiilista energiaa.

Suurin ilmastouutinen ei enää liitykään siihen, kuinka korkealle meri nousee ja kuinka paljon jäätikkö on jo sulanut. Isompi asia on se, että mitään erillistä ilmastopolitiikkaa tai ilmastopäätöksiä tai ilmastoasiaa ei ole olemassa. Suuret uhkamme syntyvät monimutkaisia reittejä. Pandemiakin liittyy villieläinten riistoon (siirryt toiseen palveluun) ja fossiiliriippuvuus liittyy sotaan.

On vain tämä elämä, jota elämme – eikä näin voi elää.

Kyse on siitä, että koko systeemi tuntuu olevan mätä. Nykyinen hyvinvointi syntyi epäoikeudenmukaisesti, ja nykyinen kriisi kohtelee maailmaa epäoikeudenmukaisesti. Tässä sitä ollaan, monimutkaisten riippuvuuksien ja kytkösten äärellä, ihmettelemässä, mitä on tullut tehtyä. Maailma näyttää helvetinkoneelta, jonka purkaminen on sekä välttämätöntä että mahdotonta.