SVT: Ruotsin pääministeri ei sulje pois Nato-jäsenyyden mahdollisuutta

Anderssonin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut turvallisuustilannetta perusteellisesti ja siksi nyt voi olla syytä harkita uudelleen Ruotsin liittoutumattomuutta.

– Voimme todeta, että liittoutumattomuus on palvellut Ruotsia hyvin, se on pitänyt meidät poissa konflikteista, mutta kun turvallisuuspoliittinen kartta piirretään uudelleen, meidän on tehtävä päivitetty analyysi ja sen perusteella tehtävä päätöksiä, Andersson sanoi SVT:lle.