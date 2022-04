Kun lämmityksen hinta tuplaantui, alkoivat energia-asiantuntijoiden puhelimet soida – katso kuusi vinkkiä kulujen karsimiseen

Yhteydenotot energia-asiantuntijoihin ja vaihtoehtoisten lämmitystapojen pohdinta alkoi kasvaa jo syksyllä 2021, kun sähkön hinta alkoi kivuta huippulukemiin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt entisestään energianeuvonnan tarvetta.

– Myös öljylämmittäjiä on nyt tullut enenevissä määrin asiakkaiksi. Viime syksynä polttoöljyä sai vielä noin eurolla litra, mutta nyt lähennellään jo kahta euroa eli lämmityskulut ovat lähes tuplaantuneet, kertoo energia-asiantuntija Rami Kotilainen Ekokumppaneista Tampereelta.

Ilmaista neuvontaa tarjolla joka puolella maata

Ilmaista ja puolueetonta henkilökohtaista energianeuvontaa on saatavilla jokaisesta maakunnasta. Energia-asiantuntijat vastaavat kuluttajien kysymyksiin niin perinteisesti puhelimella kuin sähköpostilla tai chateissa. Tarvittaessa he tekevät myös kohdekäyntejä.

– Pientaloissa tällainen helpohko remontti on esimerkiksi yläpohjan lämpöeristys, jossa voidaan välttää lämpöhukkaa yläpohjan kautta sekä perinteiset ovien ja ikkunoiden tiivisteiden vaihdot, jotka ovat helppoja ja nopeasti toimivia tapoja hillitä energian kulutusta, kannustaa energia-asiantuntija Rami Kotilainen.

Hintojen nousu on lisännyt puulämmitystä. Jos kuluja haluaa karsia remontilla, energia-asiantuntijat antavat vinkkejä, mutteivät remontoi.

Yksinkertainen ja tehokas keino kotitalouksien energian kulutuksen hillitsemisessä on asuintilojen lämpötilan lasku. Lämmittämiseen kuluu valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan mukaan lähes puolet kotien käyttämästä energiasta.

Pääosa energia-asiantuntijoiden asiakkaista on pientaloasukkaita. Suomessa asukkaat jakautuvat noin puoleksi joko kerros- ja rivitaloasukkaisiin sekä pientaloasukkaisiin, mutta yhteen isoon kerrostaloon mahtuu luonnollisesti enemmän asukkaita kuin yhteen pientaloon.

Kerrostalossa asuvalla energian hinnannousu ei niin tunnu – ainakaan vielä

Valtaosa Tampereen keskustassa aurinkoisena kevätpäivänä kulkevista ihmisistä kertoo, että heidän elämäänsä energian hinnan muutokset eivät ole näkyneet juuri millään tavalla. Poikkeuksen tähän valtavirtaan tekee tamperelainen Mira Sohlman . Hänen taloudessaan energia-asioita on pohdittu monelta kantilta.

– Huonelämpötilojen laskuun meillä ei ole vielä menty, mutta suihkuun on asetettu lämmön kulutuksen seurantalaite, jota tarkkaillaan tiiviisti.

Jouko Hyytisen kukkarossa energian hinnan kohoaminen ei ole vielä juuri tuntunut. Hänellä on kesäkuun loppuun asti ulottuva edullinen sähkösopimus, jota hän on jo jatkanut, joskin hieman tyyriimmällä hinnalla. Kerrostaloasujana Hyytinen ei voi juuri lämmityskustannuksiinsa vaikuttaa.

Remontilla saa säästettyä energiaa

– Ulkoeristys on helpompi tehdä ja rakenteisiin ei tule niin helposti kosteusongelmia. Sisäpuolisessa eristämisessä on aina kosteusvaurioiden riski eli suosittelen ainakin ammattilaisen konsultaatiota.

Lämmitysöljyn hinnan nousun vuoksi kiinnostus maalämpöön ja perinteisiin puulämmitykseen on ollut kasvussa.

Avustukset ja kotitalousvähennys auttavat remonttikustannuksissa

Erilaisia avustuksia kodin energiaremontteihin on tarjolla paljonkin. Vuodesta 2020 lähtien tarjolla on ollut Aran energia-avustusta, jota on hyödynnetty sekä pientaloissa että taloyhtiöissä. Koska Aran rahoitukseen tarvitaan viralliset E- eli energiankulutuslaskelmat hyöty pientaloissa jää tässä avustusmuodossa kerros- ja rivitaloja pienemmäksi.