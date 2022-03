Tältä näyttää aktiivihiilitehtaan 35-metrisen jättiuunin purkaminen Ilomantsissa – vialliset tiilet irrotetaan yksi kerrallaan käsipelillä

Viisi valkopukuista miestä on kiinnitettyinä vaijerilla kattoon kuin marionettinuket. He purkavat 35 metriä korkeaa uunia kivi kerrallaan. Työn taustalla pauhaa metallimusiikki. Viisikolla on meneillään valtava urakka – mutta siitä lisää myöhemmin.