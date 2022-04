Facebookiin alkoi ilmestyä kirjoituksia, että lennot on peruttu – Deturilta lomamatkan varanneet pettyivät: "Tiedotus on ihan täysi nolla"

Joensuulainen Riitta Puhakka varasi tyttärensä kanssa viime elokuussa Deturin kautta matkan toukokuulle Joensuusta Turkkiin Alanyaan ja syksyksi lennon Joensuusta Turkkiin Sideen. Matkat maksoivat 99 euroa per henkilö.

– Olen tietysti pettynyt. Otan sitten rahat ja varaan tänään uuden reissun muuta kautta. Voin kuvitella, miten suuri pettymys tämä on vähävaraisille, jotka pääsevät harvoin matkustamaan.

– Tiedotus on ihan täysi nolla. Annan kuitenkin ymmärrystä sinne, kun itse olen ollut asiakaspalvelussa monta kymmentä vuotta töissä. Sanoin naiselle, että teillä on varmaan ruuhka siellä ja toivotin jaksamista. Eihän se heidän vikansa ole.

Detur on perunut kaikki kevään suorat lomalentonsa Joensuusta, Kuopiosta ja Vaasasta Turkkiin, Rodokselle ja Kreetalle. Yhtiö on tarjonnut jo matkansa varanneille tilalle muilta kentiltä lähteviä lentoja.

Yleisten matkapakettiehtojen mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkustajia ei ole riittävästi. Matkanjärjestäjän on kuitenkin täytynyt etukäteen mainita matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa siitä, että matkan toteuttaminen riippuu osanottajamäärästä. Esimerkiksi jos matka kestää yli kuusi päivää, peruuttamisesta on lisäksi ilmoitettava matkustajalle viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.