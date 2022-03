Kevät etenee, pian taas pesitään – Suomen pesimälinnuston nykytilaa kartoitetaan lintuatlakseen

"Sää on vuodenaikaan nähden kylmää", toteaa maaliskuun lopun säätiedotus. "Odotettavissa lumikuuroja", ennuste lisää.

Kevään eteneminen näyttää pysähtyneen, ehkä on tullut takapakkiakin, mutta lintututkijan kiikarilla katsottuna ja korvin kuultuna Suomenlahden rantavesissä Helsingin Lauttasaaressa on paljon kevään merkkejä.

– Tuolta lähti telkkä lentoon, ja pari kandanhanhea nousi maihin tuonne kivelle. Aika paljon kyhmyjoutsenia, pari laulujoutsenta, sinisorsia, ja haahkojakin on jo tullut. Yksi lokkikin tuolla vedessä näkyy viihtyvän, luettelee Luonnontieteellisen keskusmuseon museomestari Heidi Björklund .

Lauttasaaressa lajien joukossa on hänellekin vuodenpinnoja, kuten lintuharrastajat kutsuvat vuoden ensimmäisiä havaintojaan kustakin lajista. Björklund saa vuodenpinnan neljän meriharakan porukasta, joka ilmestyy kuin vaivihkaa rantakiville.

Töyhtöhyyppä on yksi kevään varhaisimmista paluumuuttajista. Laji pyöräyttää munia jo huhtikuussa.

Niin muuttolinnut kuin kotimaassa talvehtineet lajit jakavat nyt kiivaasti reviirejä, ja laulu raikaa. Pian on aika laittaa pesä ja jatkaa sukua.

Sitä on nyt alettu kartoittaa mahdollisimman tarkasti Suomen neljänteen lintuatlakseen (siirryt toiseen palveluun) , Luonnontieteellisen keskusmuseon ja lintujärjestö BirdLife Suomen yhteishankkeeseen.

Heidi Björklund on toinen sen koordinaattoreista. Tietojen kerääjiä puolestaan ovat aivan kaikki, jotka ovat kiinnostuneet seuraamaan luontoa, niin Suomen monissa lintuyhdistyksissä kuin vaikkapa vain kesämökkinsä pihapiirissä.

Yksi Suomessa toipumaan päin olevista lajeista on merikotka, maamme suurin petolintu. 1970-luvulla poikaset pystyi laskemaan yhden käden sormilla, nyt niitä kuoriutuu satoja vuodessa. Kun Heidi Björklund kiikaroi Espoossa lintutornista vielä kevätjäistä Suomenlahtea, hän näki useita merikotkia. "Siellä ne kyttäsivät pilkkijöiden kaloja", hän kertoo.

Suomi on lintuharrastajien ja järjestäytyneiden lintuyhdistysten maa. Niiden tärkeän havainnointityön ansiosta täkäläisistä kannoista ollaan varsin hyvin perillä.

Lintuatlaksella kuitenkin on täsmätavoite, nimenomaan pesintätietojen saaminen yhteen kartastoon. Siihen kirjataan niin lajisto ja levinneisyys kuin pesintöjen varmuus.

Lintukantoja oli Suomessa jo seurattu linjalaskentoina, kun Euroopassa virisi kiinnostus siihen, miten linnusto oli muuttumassa. Ensimmäisen lintuatlaksen havaintojen kirjaaminen alkoi vuonna 1974, viimeisin on vuosilta 2006–2010.

Linjalaskennassa kirjataan lajien tiheyksiä ja parimääriä vakioreiteillä. Lintuatlaksessa tutkimuskenttänä on koko Suomi. Se on jaettu 10 x 10 kilometrin ruutuihin.

Vilinää jo on, toteaa Heidi Björklund kiikaroidessaan viimeisiä jäitään karistelevalle merelle, mutta on sitä myös rantametsikössä hänen selkänsä takana. Puukiipijä kipittää pitkin puunrunkoa, ja omia laulujaan esittävät talitintit, tiklit ja viherpeipot.

Lintuatlas neuvoo, miten pesinnälle annetaan indeksi (siirryt toiseen palveluun) – epätodennäköisesta tai epävarmasta pesinnästä todennäköiseen tai varmaan pesintään. Epätodennäköistä on esimerkiksi se, että jokin ruudussa havaittu tundralaji ei olisikaan läpukulkumatkalla vaan aikeissa laittaa pesän Suomeen.

Uutuutena lintuatlaksessa on mahdollisuus ilmoittaa linturetkeltä koko lajilista (siirryt toiseen palveluun) .

Siihen Björklund kannustaa, listaamaan nekin talitintit ja punatulkut ja muut, jotka usein jäävät linturetkellä kirjaamatta sen jälkeen, kun lintuharrastaja on jo merkinnyt ne vuodenpinnaksi.

Aktiivista lintuharrastusta pidetään kovin miehisenä puuhana, ja sellaista se on kauan ollutkin.

Vaikka linnut toki kiinnostavat muissakin maissa, Suomi on ilmoitettujen havaintojen määrissä kärkipäässä. Onpa täällä sellaisiakin harrastajia, jotka ovat osallistuneet kaikkien lintuatlasten kokoamiseen, Björklund kertoo.

Uuutteran havainnoinnin perusteella tiedetään, että osa Suomen lintulajeista on taantunut erittäin paljon. Sellainen on muun muassa peltosirkku.

Ihmiset eivät arjessaan välttämättä huomaa muutoksia. Kauppatoreilla saattaa tuntua, että lokkeja piisaa ihan riesaksi asti, mutta todellisuudessa Suomen kuudesta lokkilajista yksi on erittäin uhanalainen ja kolme vaarantuneita.

Varpunen puolestaan on maailman yleisin lintu 1,6 miljardin yksilön kannallaan, kertoi viimevuotinen tutkimus , mutta Suomessa laji on luokiteltu jo erittäin uhanalaiseksi. Muutos voi jäädä huomaamatta, koska varpusia kuitenkin yhä sirkuttelee ihmisten elinympäristöissä.

Jos itsellä on jo vähän historiaa, niin saattaa muistaa, miten asiat joskus olivat, mutta nykytilanteeseen syntynyt tyytyy siihen, Björklund sanoo.

– Eihän metsässä hiljaista ole, kyllä siellä ne tavalliset lajit laulavat edelleen, ja pelloillakin jotakin aina näkee. Mutta toisinkin on ollut. Hömötiainen oli joskus hyvinkin runsas metsälaji, mutta nykyisin niitä kuulee harvoin.

Muutoksiin sopeutuminen on lajikysymys. Peippo voi laulaa vaikka kaupungin puistossa, mutta jotkin lajit vaativat, että ympärillä on varttunutta metsää. Ei niitä esiinny nuoressa metsässä tai taimikossa, ja vaikka esiintyisikin, niin ei välttämättä pesi, sanoo Heidi Björklund.

Joillakin lajeilla muutos on tarkoittanut toipumista. Laulujoutsen oli katoamaisillaan Suomesta. Nyt kanta on kymmenentuhannen parin kokoinen. Myös uusia lajeja on tuloillaan etelästä.