Ahdistaako maailman tilanne? Kiitollisuus, hehkuttaminen, auttaminen ja kuusi muuta keinoa, joilla voit tutkitusti lisätä iloa elämääsi

– Saatamme kokea syyllisyyttä ja ajatella, että onnellisuus on vain ekstraa ja kaikki ekstra on nyt jätettävä pois elämästä. Mutta tutkimusten mukaan onnelliset ihmiset ovat avuliaampia, luovempia, tuottavampia ja terveempiä.

Burnoutista uudelle uralle

Kiitä, hehkuta ja vaali ihmissuhteitasi

– Toinen on Vantaalla ja toinen Pirkkalassa. Laitamme luurit päähän ja lähdemme yhdessä aamulenkille, vaikka emme voi nähdä toisiamme. Se on tuonut tosi paljon iloa. Välillä on sovittu, että siivoa sinä vaatekaappisi, minä siivoan meidän lusikkalaatikon. 20 minuuttia ja puhelun päättyessä on saatu yhdessä asioita aikaan.