Tiedustelupalvelut: Pelkäävät alaiset valehdelleet Putinille Ukrainan sodan etenemisestä

Yhdysvaltojen tietojen mukaan Putin ei ole saanut todenmukaisia tietoja Venäjän joukkojen heikosta suorituskyvystä Ukrainassa. Putin ei ole myöskään tiennyt, että Venäjä on joutunut lähettämään varusmiehiä sotimaan Ukrainaan ja että heitä on myös kaatunut.

Nyt myös Putinille on valjennut, että tiedot sodan kulusta ovat olleet ylioptimistisia, mikä on johtanut presidentin ja puolustusministeriön väliseen kyräilyyn.

– Meillä on tietoa siitä, että Putin on kokenut tulleensa Venäjän armeijan harhaanjohtamaksi, mikä on aiheuttanut jännitteitä hänen ja armeijan johdon välillä, sanoi Bedingfield.