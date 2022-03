Toimittajakonkari Unto Hämäläinen: Vasta kun Nato-hakemus jätetään, tiedetään onko ovi oikeasti auki

Suomi on sodan jälkeisen historiansa vaikeimmassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, sanoo kokenut Helsingin Sanomien poliitikan toimittaja, emeritus Unto Hämäläinen. Hänen mukaansa kukaan ei voi todella tietää miten kauan Suomen mahdollisen NATO-jäsenhakemuksen käsittely nykyisissä jäsenmaissa kestäisi. Unto Hämäläisen tapasi Mikkelissä toimittaja Markku Tuhkanen.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan monen suomalaisen takki on kääntynyt Nato-kysymyksessä. Hämäläinen pitää tätä ymmärrettävänä. Kun sota on nurkalla, se vaikuttaa myös ihmisten ajatteluun.

– Kun Nato on laajentunut aikaisemmin, niin nehän on sujunut suhteellisen kitkatta esimerkiksi Baltian maiden, Puolan ja Tsekin osalta, vaikka Venäjä on niidenkin liittymistä Natoon vastustanut. Ne on tapahtunut rauhan aikana.