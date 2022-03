Katso Ylen yhteishakukoneesta, millainen kilpailu opiskelupaikoista nyt käydään – kemiläinen Sara Ylimäki haluaa oikeustieteelliseen Turkuun

Korkeakouluihin pyrki kevään toisessa yhteishaussa noin 138 000 hakijaa. Se on lähes 20 000 hakijaa vähemmän kuin vuosi sitten. Kevään toinen yhteishakuaika korkeakouluihin päättyi keskiviikkona.

Opetushallituksen suunnittelija Topias Kähärä arvioi, että hakijamäärän lasku on paluuta pandemiaa edeltävälle tasolle. Toissa ja viime keväänä hakijamäärät kasvoivat huomattavasti.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin oli haettavana lähes 53 000 aloituspaikkaa miltei 1 700 hakukohteessa. Aloituspaikkoja on tarjolla yli 2 000 enemmän kuin viime vuonna . Kaikista aloituspaikoista lähes 70 prosenttia on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

– Jos pääsee sisälle, tietää, että siellä muutkin ovat kunnianhimoisia, siellä on hyvä työmoraali ja siellä tehdään töitä sen eteen mitä halutaan. Jotenkin se on mukava ajatus.

Katso Ylen yhteishakukoneesta, kuinka moni tavoittelee kanssasi samaa opiskelupaikkaa:

Elokuva-alalle ja ensihoitajaksi on tunkua

Kovin kilpailu yliopistoissa käydään pääsystä Aalto-yliopiston elokuvaohjaukseen sekä elokuva- ja tv-käsikirjoitukseen. Kumpaankin koulutukseen on jaossa vain kaksi aloituspaikkaa ja ensisijaisia hakijoita toistasataa. Ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 51,5 ja 41,5.

Myös ammattikorkeakoulu Metropolian muusikkokoulutuksessa on vain kaksi aloituspaikkaa. Aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli 24. Myös Tampereen AMK:n muusikkokoulutuksen paikoista käydään kovaa kisaa; aloituspaikkaa kohden on yli 18 hakijaa.

Muutoin ammattikorkeakouluissa kilpailua on ollut ensihoitajan koulutukseen, varsinkin Tampereella, Turussa ja Oulussa. Ensisijaisia hakijoita on esimerkiksi Tampereella aloituspaikkaa kohden lähes 16.

Psykologian opiskelupaikoille on kysyntää, esimerkiksi Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmiin on aloituspaikkaa kohden parikymmentä ensisijaista hakijaa. Myös muissa yliopistoissa psykologian opintoihin on runsaasti pyrkijöitä.