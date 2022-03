Poliisi iski huumeiden katukauppaan Kaakkois-Suomessa – saldona yli 20 epäiltyä ja 80 000 euron huumepotti

Kaakkois-Suomessa on paljastunut viime aikoina useita isoja huumejuttuja. Parin viikon aikana poliisi on ratsannut julkisia paikkoja, joissa on käyty huumekauppaa.

Poliisi tehosti huumeiden katukaupan valvontaansa kahden viikonlopun ajan Kaakkois-Suomessa. Kuvituskuva. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle