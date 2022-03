Perussuomalaisten eduskuntaryhmä linjasi: Nato-jäsenyyden hakemista voidaan edistää – mahdollisessa äänestyksessä ryhmän jäsenillä vapaat kädet

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on linjannut, että Suomen jäsenyyttä sotilasliitto Natossa voidaan edistää.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan ryhmä on käynyt muutamissa ylimääräisissä ryhmäkokouksissa keskustelua Nato-linjauksesta.

Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan kansanedustajilla on eduskunnan mahdollisessa Nato-äänestyksessä niin sanotusti vapaat kädet eli edustajat voivat äänestää näkemyksensä mukaan ilman ryhmäkuria.

– Tällaisessa asiassa me sallimme oman mielipiteen meidän ryhmämme ja puolueemme jäsenille, Purra kiteytti.

– Tässä tilanteessa, kun selonteon käsittelykin on vasta tulossa, ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten tämä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla taata.

Kyse on eduskuntaryhmän virallisesta linjauksesta, ei vielä koko puolueen.

Puolueen vaikuttajat Purra ja Halla-aho kannattavat Nato-jäsenyyttä

Halla-aho kertoi Twitterissä , että hänen johtopäätöksensä on, että "Suomen on syytä hakea Naton jäsenyyttä. Siihen liittyvät riskit ovat mielestäni pienempiä kuin muiden vaihtoehtojen riskit."

Puolueen virallinen kanta linjataan myöhemmin keväällä

Puolueen virallinen Nato-kanta perussuomalaisilta on odotettavissa myöhemmin keväällä, todennäköisesti huhtikuun aikana.

Puolueista kokoomuksella ja RKP:llä on jo aiempien vuosien puoluekokouksista kannanotot myönteisestä suhtautumisesta Suomen Nato-jäsenyyteen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on useamman edustajien ryhmistä ensimmäinen, joka on tehnyt Nato-linjauksen Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen.