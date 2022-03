Kansainvälinen matemaatikoiden kongressi siirretään Venäjältä Suomeen – "Matematiikan Nobelit" jaetaan kesällä Helsingissä

Matemaatikoiden tärkein kansainvälinen tapaaminen on siirretty Pietarista Helsinkiin.

Tämän vuoden International Congress of Mathematicians (ICM) oli tarkoitus tarkoitus järjestää Pietarissa heinäkuussa ja sen avaajana piti olla Venäjän presidentti Vladimir Putin . Ukrainan sodan vuoksi kongressi päätettiin siirtää verkkoon ja osittain Helsinkiin, kertoo (siirryt toiseen palveluun) Helsingin yliopisto.

Kokouksessa jaetaan lisäksi matemaattisen tietojenkäsittelyn Abacus-palkinto, jonka sponsorina on Helsingin Yliopisto.

Paikalle odotetaan noin 600 henkeä sekä kansainvälistä lehdistöä, sillä palkintojenjako on perinteisesti ollut myös mediatapahtuma. Tapahtuma tullaan myös striimaamaan suorana.

– Kyseessä on viimeisen päälle tyylikäs tilaisuus. Ainakin New York Times on tekemässä ison jutun tästä, ja luulen että muutkin isot lehtitalot. Pistämme parastamme, jotta saamme hienoa näkyvyyttä Suomelle, Kuusi kertoo.