HS: Luksusjahtifirma Yacht Storella kytkös presidentti Putinin lähipiiriin – venehallissa Kotkassa on ainakin kaksi jahtia, jotka yhdistyvät Kremliin

Helsingin Sanomat kertoo laajassa artikkelissaan oligarkki Dmitri Gorelovista , joka lehden tietojen mukaan on kuulunut pitkään Putinin lähipiiriin ja omistanut ja rahoittanut Kotka Yacht Store -yritystä. Nyt hän kertoo katkaisseensa kaikki välinsä Putiniin.

Helsingin Sanomien mukaan Gorelovilla on Haminassa 400-neliöinen merenrantahuvila. Gorelov omistaa myös Haminan keskustassa olevan toimistokerrostalon.

13 alusta pidätetty Kotkassa

Tulli on pidättänyt 21 huvijahtia EU-pakotteiden nojalla. Se tutkii, kuuluvatko veneet EU:n pakotelistaamille henkilöille tai yhteisöille. Tulli on jäljittänyt huvijahtien omistajia nyt kaksi viikkoa. Selvitysten tekemiseen ei ole tarkkaa aikarajaa, mutta ne on tavoitteena tehdä viipymättä.