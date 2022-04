Italialaistunut Anna Lukkari tuli Kainuuseen pitkäksi viikonlopuksi, mutta jäi asumaan – sopeutuminen vaati tuhannen kilometrin terapiahiihdon

Anna Lukkari elehtii käsillään Vuokatin koululla. On menossa englannin tunti, ja nelosluokkalaiset esittävät pantomiimina kotitöitä. Toiset arvailevat englanniksi mitä kukin esittää.

Lukkarin eläväinen hahmo varastaa huomion, siinä on jotain ei-perisuomalaista. Käsillä selittäminen tarttui Lukkariin Italiasta.

Siinä missä oppilaat ovat totutelleet opettajan eläväisyyteen, on Lukkarilla ollut totuttelemista muun muassa työpäivien lyhyyteen. Italiassa päivälle tuli pituutta jo pelkästään työmatkojen ja ruuhkien takia. Suomessa ladulle on kerennyt valoisan aikaan.

– Ei pitäisi verrata eikä saa verrata, koska nämä ovat kaksi täysin erilaista maailmaa. Molemmissa on omat ja hyvät ja huonot puolensa.

Maailmalta palannut Lukkari ei ole harvinaisuus: korona-aikana suomalaisten paluumuutto on Tilastokeskuksen mukaan lisääntynyt ja oli vuonna 2020 kiivainta vuosikymmeniin.

Vuosi Italiassa venyi kymmeneksi

– Tilanne meni tosi pahaksi Italiassa heti. Koin, että on ehkä parempi olla täällä Suomessa ja odotella miten tilanne siellä etenee.

– Se oli varmaan siihenastisen elämäni hankalin tilanne ja ahdistavakin kokemus. Epätietoisuus on kaikkein ikävin tilanne. Epävarmuus, että pystyykö palaamaan esimerkiksi töihin milloin ja onko työpaikkaa minne palata.

Italialainen elämäntyyli tuli kotoisaksi

Tuhannen kilometrin terapiahiihto

Tällä hetkellä Lukkarin elämä on asettunut uomiinsa Suomessa ja oma asunto on hankittu Sotkamosta. Lukkari on helposti innostuva, joten ehkä joku päivä odottaa paluu Italiaan – tai lähtö jonnekin muualle.