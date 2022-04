Maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa kuukauden kuluttua velan maksamisesta – pitkään valmisteltu lakiuudistus sai lopullisen hyväksynnän

Aiemmin maksuhäiriömerkintä on näkynyt velallisen tiedoissa vähintään kahden vuoden ajan, vaikka velka olisi jo maksettu. Vanha maksuhäiriömerkintä on voinut vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon tai kotivakuutuksen saamista merkittävästi.

Lain tarkka voimaantulopäivämäärä ei vielä ole tiedossa. Luottotietolakiin on tulossa useita muitakin muutoksia, jotka on tarkoitettu voimaan mahdollisimman pian, sanoo oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu .

Takuusäätiö: Oikea suunta, mutta pieni merkitys

Velkaneuvontaa tarjoavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar sanoo, että kyseessä on oikeansuuntainen askel, jonka merkitys ylivelkaantumisen hillitsemiseen yksinään on kuitenkin pieni.

– Jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintöjä, hänellä on niitä keskimäärin 15. Tämä voi tuoda helpotusta henkilöille, joilla maksuhäiriö on päässyt tulemaan ikään kuin vahingossa tai huomaamatta, mutta tosiasiassa näitä tapauksia on aika vähän, Pantzar sanoo.