Haamuraja rikkoutui: Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa ja heillä on kolmensadan miljardin edestä suomalaisia pörssiosakkeita

Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa. Miljoonan osakkeenomistajan raja rikkoutui torstaina, todetaan Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin tiedotteessa.

Luvussa ovat mukana yksityishenkilöt, yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, julkisyhteisöt sekä voittoa tavoittelemat yhteisöt ja ulkomaat. Miljoonasta osakkeenomistajasta noin 379 000 on naisia ja noin 531 000 on miehiä. Arvo-osuustileillä oleviin suomalaisiin pörssiosakkeisiin kohdistuvien sijoitusten markkina-arvo oli samaan aikaan 297 miljardia euroa.

Viime vuosikymmennellä suomalaisista runsaat 800 000 omisti pörssiosakkeita, eikä luku juuri muuttunut vuosien saatossa. Käänne tapahtui vuonna 2020, jolloin osakesijoittajien määrä ampaisi nousuun. Pörssiosakkeita omistavien henkilöiden, kotitalouksien ja kuolinpesien määrä on noin 96 prosenttia osakkeenomistajista.

Omistajat on kirjattu Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland Oy on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa.