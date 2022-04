Hoitajat saavat lakkoavustusta jopa enemmän kuin palkkaa – se kertoo ay-pomon mielestä, kuinka tosissaan he ovat: "Päätyyn mennään"

Hoitajien Tehy ja Superliitto ovat päättäneet maksaa lakkoavustusta, joka on 140 euroa seitsemänä päivänä viikossa. JHL:n lakkoavustuksen suuruus on 160 euroa päivässä.

Hoitoalalla on työvoimapula , joka on vain pahentunut koronapandemian aikana. Hoitajia tarvittaisiin entistä enemmän väestön vanhennettua. Siksi hoitajaliitot vaativat alalle viiden vuoden ohjelmaa palkkojen nostamiseksi.

Suojelutyöstä ei makseta avustusta

Mikäli työntekijä on lakossa ja kuuluu liittoon, hänellä on oikeus lakkoavustukseen. Jos kuukaudessa on 30 päivää, hoitajien lakkoavustus on 4 200 euroa kuukaudessa. Korvausta maksetaan kuukauden jokaiselta päivältä.