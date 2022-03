Paperiliiton UPM:n tehtaita koskeva lakko on jatkumassa jälleen

Paperiliiton lakko on kestänyt jo 90 päivää ja se koskee 12 toimipaikalla yhteensä noin 2000 Paperiliiton jäsentä.

Paperiliiton mukaan lakko on pitkittynyt, koska osapuolten tavoitteet eivät ole keskinäisissä neuvotteluissa eivätkä sovittelunkaan aikana riittävästi lähentyneet.

UPM Pulpin eli selluliiketoiminnan osalta saatuun sovittelijan sovintoesitykseen on vastaamisaikaa jäljellä kaksi viikkoa, 14. huhtikuuta saakka. Paperiliiton tavoite on saada eri liiketoimintojen ratkaisut valmiiksi harkinta-ajan kuluessa.

– Liiketoimintakohtaisten sopimusten työstäminen on jatkunut viime viikot tiiviinä sovittelijan johdolla. UPM Pulpiin on jo annettu sovintoesitys. Nyt on tärkeää keskittyä ratkaisemaan jäljellä olevien liiketoimintojen auki olevat kysymykset, toteaa UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.