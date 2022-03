Koronakuolemia voitaisiin estää antamalla neljäs annos nopeasti myös alle 80-vuotiaille, sanovat HUSin asiantuntijat

Suomessa annetaan tällä hetkellä koronarokotteen neljäs annos vain voimakkaasti immuunipuutteisille ja 80 vuotta täyttäneille sekä iäkkäille hoivakodeissa asuville ilman alaikärajaa. Tavoitteena on erityisesti estää koronaviruksen ennenaikaisia kuolemia ja vakavaa sairastumista.

Viime aikoina koronavirukseen on kuitenkin menehtynyt ihmisiä kiihtyvällä tahdilla. Tautiin on raportoitu kuolleen tähän mennessä yli 3 000 henkilöä. Heistä noin 1 800 ihmistä on menehtynyt viruksen aiheuttamaan tautiin viimeisten neljän kuukauden aikana.