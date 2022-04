Kun Supon päällikkö Seppo Tiitinen lopetti "kotiryssien" seurannan, Suposta tuli KGB:lle ongelma

Vladimirov saattoi vuonna 1984 todeta: KGB:n ja Supon suhde on tasolla, josta emme uskaltaneet edes haaveilla.

Suomettuminen puhuttaa taas

Suomettumisesta on viime aikoina keskusteltu kiivaasti.

Vuoden vaihteessa Ylen kanavilla esitetty Kylmän sodan Suomi -dokumenttisarja ihmetteli Suomen rähmällään oloa ja suomettumis-termi on noussut esiin myös Ukrainan sodan myötä. (siirryt toiseen palveluun)

Hyvänä rinnakkaislukemisena toimii Alpo Rusin Kremlin kortti. KGB:n poliittinen sota Suomessa 1982-1991, joka sekin on ilmestynyt tänä keväänä.

Rusin mukaan Supo on välttämätön tutkimuskohde, jos halutaan ymmärtää KGB:n vaikutusta Suomessa.

Samalla hän arvioi, että tutkijalle on mahdoton tehtävä selvittää Supon yhteistyötä ulkomaisten tiedustelupalvelujen kanssa, sillä lähdemateriaalia on rajallisesti tarjolla. Venäjän kiinnostavimmat arkistot olivat hetken auki 1990-luvun alussa, mutta nyt niihin pääsy on kiven takana.