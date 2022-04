EU:n ja Kiinan johtajat kohtaavat huippukouksessa – Kiinassa eurooppalaiset yritykset pelkäävät jäävänsä pakotteiden maksajiksi

– Ilmapiiri on hapan. Yritysten päämajoissa tutkitaan, mitä tämä tarkoittaa, kuvaa Euroopan kauppakamarin puheenjohtaja Jörg Wuttke Pekingissä.

Wuttken mukaan yritysten huolena on, että Euroopassa Venäjän puhetapa tulkitaan negatiivisemmaksi kuin miltä se Pekingissä näyttää.

Kiina jatkaa kaupankäyntiä Venäjän kanssa. Se on arvostellut lännen pakotteita laittomiksi ja tehottomiksi. Mutta jos Kiina toimittaisi Venäjälle tavaraa, jossa on Yhdysvalloissa valmistettuja osia, se rikkoisi lännen asettamia pakotteita.

Kiina laskelmoi suhteensa

– 60 prosenttia Venäjän kännyköistä tulee Kiinasta. Niissä on paljon Euroopassa ja Amerikassa tehtyjä osia. Jo nyt olemme nähneet, että kännyköiden vienti Kiinasta Venäjälle on pudonnut puoleen, Wuttke sanoo.

– Kiinalle tärkeää on vain yksi valtio, ja se on Kiina. Venäjä näkee päiväunta, jos se kuvittelee, että Kiina pelastaisi sen pulasta. Kiinalla ei ole intressiä vaarantaa omaa suhdettaan Euroopan unioniin ja Yhdysvaltoihin, hän sanoo.

Ukrainan sota on jättänyt varjoonsa kansainvälisten yritysten muut huolet Kiinassa. Eurooppalaiset yritykset odottivat EU:n ja Kiinan huippukokoukselta keskustelua markkinoille pääsyn sujuvoittamisesta ja nimisuojasta, ehkä jopa ilmastokysymyksistä. Nyt niistä tuskin päästään paljon puhumaan.

Koronakaranteenit jumittavat kaupankäyntiä

Se on hiljentynyt tiukkaan karanteeniin Kiinan nollatoleranssin takia. Kaupunki on suljettu kahdessa osassa. Moni tehdas on joutunut sammuttamaan koneet sulun ajaksi.