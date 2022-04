Juttua varten on haastateltu johtaja Eero Jansonia kansalaisjärjestö Viron pakolaisavusta, joka on toiminut Itä-Ukrainassa vuodesta 2014. Sodan alettua helmikuussa 2022, järjestö on auttanut alueelle jääneitä 70 euron arvoisilla tilisiirroilla. Niitä on jaettu tähän mennessä 12000 ihmiselle.