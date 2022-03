Ykkösaamussa Annika Saarikko – mitä haluat kysyä valtiovarainministeriltä?

Millaisessa kunnossa Suomen talous on koronan jäljiltä ottamaan vastaan Ukrainan sodan talousvaikutuksia? Valtiovarainministeri Annika Saarikko on todennut, että 370 miljoonan euron leikkaukset pyritään edelleen toteuttamaan.

Ukrainan sodan yksi seuraus on Euroopan vilja-aitan ehtyminen ainakin tilapäisesti. Miten muu Eurooppa ja Suomi voivat vastata maailmaa uhkaavaan ruokapulaan? Saadaanko esimerkiksi Suomessa viljelyalaa lisättyä?

Suomen kuumin kysymys on tällä hetkellä hakeako Naton jäseneksi vai ei. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi viime lauantaina Ykkösaamussa, että ratkaisu on myös imagosyistä Suomelle tärkeä ja Nato olisi Suomelle riittävin turva. Mikä on keskustan kanta jäsenyyteen?