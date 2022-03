Popedassa soittavat nyt isä ja poika – Manserockin kivijalkaan vakituiseksi jäseneksi Alex Hautamäki

Popeda julkisti torstaina uuden kokoonpanonsa, jossa basistina on Alex Hautamäki.

Hautamäki on jo soittanut bassoa Popedassa paikkaajana, mutta nyt hänestä tuli virallinen yhtyeen jäsen. Bändi on muutenkin tuttu, sillä Alex Hautamäen isä Costello Hautamäki on Popedan kitaristi.