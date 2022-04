Yle haastatteli ukrainainalaisohjaajaa, jonka elokuvassa sota tulee pihamaalle – nyt näyttelijät ovat oikeasti rintamalla

Palkinnoista ei ole voinut iloita

– On totta, että emme ole voineet iloita menestyksestämme. Meillä on ihan muut tarkoitusperät. Haluamme mahdollisimman monen näkevän ja kokevan elokuvamme kautta, miltä sota tuntuu. Tämä ei päde pelkästään Ukrainaan, vaan kaikkiin maailman sotiin.

Sota kotipihalla

Elokuvan nimi Klondike viittaa 1800-luvulla Kanadassa tapahtuneeseen kultaryntäykseen. Er Gorbach kertoo, että Donbas on arvokas alue Ukrainalle, koska siellä on paljon teollisuutta.

Huoli läheisistä

Er Gorbach on asunut jo pitkään Istanbulissa, sillä hänen puolisonsa on turkkilainen. Ukrainassa on kuitenkin äiti, sisar ja suku. He ovat jääneet Ukrainaan, eivätkä aio lähteä. He ovat kaikki vapaaehtoisesti mukana maanpuolustuksessa.