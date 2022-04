Reeta Korhonen, 28, seuraa vierestä, kun kollegat muualla Suomessa ovat lakossa – toivoo, että työtaistelut tehoavat ja 2 600 euron palkka nousee

Hoitajalakko on alkanut kuudessa sairaanhoitopiirissä, ja ensimmäisessä vaiheessa siihen osallistuu noin 25 000 hoitajaa. Kainuu on yksi alueista, joihin ei toistaiseksi kohdistu lakonuhkaa.

Peruuntuminen harmittaisi, mutta Korhonen on sitä mieltä, että kollegat lakkoilevat hyvän asian puolesta.

Vaikka lakkoa ei ole, työtaistelut näkyvät arjessa

– Jos esimerkiksi aamuvuorossa tulee tieto, että iltavuorosta on joku sairastunut, siihen ei oteta tilalle ketään vaan mennään vajaalla miehityksellä, kertoo Reeta Korhonen.

"Vähintään tonni lisää pitäisi saada"

Perjantaina aamukuudelta alkaneen lakon taustalla on eripura palkoista . Hoitajajärjestöt haluavat viiden vuoden ohjelman, jolla nostetaan palkkoja vastauksena hoitajapulaan. Palkkoja vaaditaan nostettavan vuosittain 3,6 prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

Reeta Korhosen palkka on 2 600 euroa kuussa, minkä päälle hänellä kertyy lisät. Onko Korhonen tyytyväinen palkkaansa?

Kainuussa on toteutettu palkkaharmonisointi, joka liittyy koko maassa uusien hyvinvointialueiden aloittamiseen.

Hoitoalan vetovoima on hiipunut samaan aikaan, kun väki vanhenee ja hoitajia tarvittaisiin entistä enemmän. Alalla on työvoimapula, joka on vain pahentunut koronapandemian aikana.