Intia hyötyy Venäjän ahdingosta, eikä tuomitse sotaa: öljyä alehintaan ja kenties oma maksujärjestelmä pakotteiden kiertämiseen

Intiasta on tullut yksi venäläisten tuotteiden isoimmista ostajista sen jälkeen, kun kansainvälinen yhteisö eristi Venäjän sen hyökättyä Ukrainaan.

Viime viikkoina Intia on ostanut Venäjältä jo lähes yhtä paljon öljyä kuin viime vuonna yhteensä. Intia harkitsee myös koksihiilen tuonnin tuplaamista Venäjältä ja on lisännyt auringonkukkaöljyostoja maasta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on parhaillaan kaksipäiväisellä vierailulla Intian pääkaupungissa New Delhissä.

Venäjä toivoo Intialta tuotteita, joita se ei saa enää lännestä

Intia on erittäin riippuvainen tuontienergiasta. Ukrainan sodan vuoksi noussut öljyn hinta on iskenyt siihen pahasti, ja Venäjän isolla alennuksella myymä öljy houkuttelee melko varatonta jättivaltiota.

Intian rooli venäläisen öljyn ostajana on kuitenkin yhä minimaalinen, huomauttaa Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen vanhempi neuvonantaja Laura Solanko. Tähän asti vain noin prosentti venäläisöljystä on mennyt Intiaan, kun yli puolet on mennyt EU-maihin.