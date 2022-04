Vammoja lumesta ja jäästä, sydänvaivoja ladulla – Pyhällä harjoitellaan vaativia pelastustehtäviä, joita kasvanut luontoinnostus on lisännyt

Vastaavanlainen harjoitus on järjestetty Suomessa vain kerran aikaisemmin. Tällä kertaa koulutuksesta vastaa 15 terveydenhuollon osaajaa, harjoitukseen osallistuu noin 30 eri alan terveys- ja pelastusalan ammattilaista. Mukana myös lääketieteen erikoislääkäreitä eri puolilta Suomea, jotka eivät normaaliolosuhteissa ole mukana kenttäolosuhteissa.

Kylmä, viima ja upottava lumi lisäävät haastetta pelastustehtäviin

Pelastusharjoitukseen osallistujat pistävät itsensä likoon eräolosuhteissa kelissä kuin kelissä. Tapahtuman perustajan, Laatupäivystyksen vastuulääkärin Johannes Kärkkäisen mukana yksi harjoituksen lähtökohdista on se, että kaikki pelastusharjoitukset tapahtuvat luonnossa ja autenttisessa ympäristössä.

– Täällä harjoittelemme, kuinka me terveydenhuollon ja pelastamisen toimijat pelaamme yhteen potilaan parhaaksi, kun toimintaympäristö on hankala ja vammat vaikeita. Usein keskeistä on, kuinka pääsemme nopeasti paikkaan, jossa potilaan vaivaa voidaan hoitaa, kertoo Johannes Kärkkäinen