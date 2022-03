STM huolestui hoitajalakon seurauksista potilasturvallisuudelle – hallitus valmistautuu pakottamaan lisää hoitajia töihin lainsäädännöllä

Ministeriö tiedottaa, että se seuraa tilanteen kehittymistä tarkasti ja on käynnistänyt lainvalmistelun kansalaisten hengen ja terveyden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

– Kyse on määräaikaisesta poikkeuslaista, jolla rajoitetaan tietyllä tavalla jopa lakko-oikeutta, ihan näitä perusoikeuksia. Se tarkoittaa, että valtioneuvoston pitää tämä lakiesitys nopeasti antaa eduskunnalle ja eduskunnan se nopeasti käsitellä, ennen kuin laki voisi tulla voimaan, STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo Yle uutisille.

Poikkeuslaki voimaan aikaisintaan viikon päästä

– Ne perusteet sille laille syntyvät vasta huomenna siinä tilanteessa kun nähdään, miltä osin suojelutyötä on riittävästi tai mahdollisesti ei ole riittävästi. Toki toivomme, että sitä on riittävästi ja erillistä säädöstä ei tarvita.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo, että työnantajalla on ollut kylliksi aikaa varautua lakkoon.

Tehyn Rytkönen: Työnantaja ei näytä noudattaneen lakia

Rytkösen mukaan lakkovaroitus on jätetty lain mukaisesti ja neuvotteluja suojelutyöstä käydään sääntöjen mukaan. Hän huomauttaa, että lakosta on varoitettu jo 4 viikkoa sitten ja työnantajalla on ollut aikaa valmistautua tilanteeseen.