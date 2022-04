Analyysi: Fennovoimaan rahansa laittaneet kunnat anovat valtiota pelastajaksi – turha toivo: rakentaminen venäläisten kanssa jatkuu

Vantaa ja Turku (siirryt toiseen palveluun) sanovat ääneen ja virallisesti sen, mitä luultavasti jokainen Fennovoiman suomalaisomistaja ajattelee. Ydinvoimalan rakentaminen Suomeen yhdessä venäläisen Rosatomin kanssa on hanke, josta on päästävä eroon.

Vantaan ja Turun energiayhtiöitä, kuten muitakin Fennovoiman suomalaisomistajia sitoo osakassopimus, jonka Voimaosakeyhtiö SF (VSF) on tehnyt. VSF on suomalaisten omistajien yhtiö, joka omistaa Fennovoimasta kaksi kolmasosaa. Yhden kolmasosan omistaa RAOS Voima, venäläisen ydinvoima ja -ase jätti Rosatomin tytäryhtiö.

Osakassopimuksen mukaan VSF on Fennovoiman pääomistaja nyt ja tulevaisuudessa (siirryt toiseen palveluun) , Fennovoiman verkkosivulla muistutetaan. Hankkeen voisi lopettaa ja Fennovoima purkaa vain, jos Fennovoiman kaikki omistajat ovat siihen halukkaita. Rosatom tuskin on.

Valtio hätiin ja äkkiä

Vantaa on käyttänyt Fennovoimaan kohta 40 miljoonaa euroa, mutta vielä enemmän rahanmenoa on luvassa, sillä sen kokonaisvastuu hankkeesta on 90 miljoonaa euroa.